Αισιοδοξία για υψηλές «πτήσεις» τον τουριστικό Μάιο στην Κρήτη

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, έχουν επιβραδύνει τη ροή των κρατήσεων, ωστόσο ο προορισμός της Κρήτης διατηρεί ισχυρή δυναμική στην έναρξη της σεζόν

Διαρκής στόχος η επιμήκυνση, αλλά προϋπόθεση οι πτήσεις και η ετοιμότητα του προορισμού, λέει στον ΤΕΑΜ FM 102 ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Ν. Κουμνάς

Ισχυρή δυναμική, δείχνει ο τουριστικός Μαΐος για την Κρήτη, με την επιβράδυνση στη ροή των κρατήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, να είναι μεν ορατή, αλλά να μην επηρεάζει όπως μεταφέρουν παράγοντες του κλάδου, την ομαλή έναρξη της σεζόν στο νησί.

Όπως επεσήμανε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 o πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς, υπάρχει αισιοδοξία για την τουριστική σεζόν, αλλά και μια δυναμική που αναμένεται να φέρει ισχυρό τουριστικό ρεύμα τον Μάιο, όπως δείχνουν τα έως σήμερα στοιχεία. Παράλληλα, αισιόδοξο παραμένει το γεγονός ότι παρά τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν προκύψει ακυρώσεις πτήσεων για την Κρήτη, αντίθετα διατηρούνται υψηλές οι πληρότητες τους που ξεπερνούν το 80%.

Μπροστά στα παραπάνω, όπως περιέγραψε ο κ. Κουμνάς, η εικόνα της σεζόν, όπως εξελίσσεται έως τώρα δεν εμπνέει ανησυχία, αντίθετα, σημείωσε υπάρχει αισιοδοξία για: “μια καλή τουριστική σεζόν”.

“Ο Μαΐος θα μας αποζημιώσει, αυξάνεται η τουριστική κίνηση”

Ο ίδιος πρόσθεσε σε ό,τι αφορά τον μήνα Απρίλιο και την τουριστική κίνηση ότι: “Ο Απρίλιος, εμφάνισε μια μικρή κοιλιά στο δεύτερο δεκαήμερο, μιας και το Καθολικό Πάσχα ήταν αρκετά νωρίς φέτος στις 5 Απριλίου, αλλά νομίζω ότι ο Μαΐος θα μας αποζημιώσει, διότι έχει αρχίσει να δείχνει μια δυναμική. Παρουσιάζει ένα φρένο προς την τελευταία εβδομάδα, όμως θεωρώ ότι ο Μαΐος του 2026 θα είναι καλύτερος από τον περυσινό, βάσει στατιστικών. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, υπάρχει κόσμος και επισκέπτες σε όλη την πόλη και όσο περνάνε οι ημέρες αυξάνονται και οι πτήσεις και θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση”.

Οι ανατιμήσεις δεν αρκούν για μια “κακή” σεζόν

Ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσει φέτος ο τουρισμός,αναπόφευκτα, είναι η αύξηση των τιμών στα πακέτα,απόρροια της “έκρηξης” τιμών, σε καύσιμα και ενέργεια, λόγω των διεθνών εξελίξεων. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Κουμνάς, αυτή η παράμετρος δεν φαίνεται ότι θα διαμορφώσει από μόνη της μια “κακή” σεζόν για την Κρήτη.

Όπως εξήγησε παρότι ο τουρισμός: “είναι ένα προϊόν εύθραυστο και επηρεάζεται απ’ τις διεθνείς εξελίξεις, νομίζω ότι η αισιοδοξία μας στο τέλος θα γίνει και πραγματικότητα”.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι αυξήσεις στις τιμές και στα αεροπορικά εισιτήρια αλλά και συνολικά η ακρίβεια: “Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα με τον επίναυλο καυσίμων και τις τιμές του πετρελαίου που έχουν γίνει “ασανσέρ” ανάλογα με τις δηλώσεις που γίνονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο, θα ακριβύνει το πακέτο και το κόστος των ξενοδοχείων. Αυτό όμως το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά”.

Επανέλαβε πως οι παράγοντες του τουρισμού, παραμένουν: “συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν θα είναι καλή. Πέρα από τη μειωμένη ροή των κρατήσεων, που είναι κάτι το φυσιολογικό, δεν έχουμε κάτι άλλο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα”

Η επιμήκυνση θα δώσει τη “σκυτάλη” στον τουρισμό όλο το έτος

Ταυτόχρονα, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στην επιμήκυνση -αρχικά – της τουριστικής σεζόν με στόχο να εδραιωθεί ο δεκάμηνος τουρισμός στο νησί και στη συνέχεια να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προϋπόθεση πάντως, σημείωσε ο κ. Κουμνάς είναι να υπάρχουν και πτήσεις, κάτι που εξαρτάται από τις αεροπορικές εταιρίες και φυσικά την προώθηση συνολικά του νησιού ως προορισμό για όλο το χρόνο. Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, σημείωσε ο ίδιος και επεσήμανε: “Είναι ελπίδα όλων μας. Θα έλεγα όμως να πιάσουμε πρώτα τον 10μηνο τουρισμό, να τον σταθεροποιήσουμε και μετά το 12μηνο θα είναι πιο εύκολο να έρθει”.

Κοινό μέτωπο διεκδίκησης σε επίπεδο Κρήτης

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη γίνονται ενέργειες και ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η κοινή στόχευση από πλευράς των παραγόντων του τουρισμού.

Όπως περιέγραψε ο κ. Κουμνάς: “Πλέον δουλεύουμε όλοι μαζί σαν Κρήτη και σαν Σύνδεσμος ξενοδόχων Κρήτης και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και συζητήσεις, αλλά και δράσεις για να τρέξουμε από το 2027 το δεκάμηνο το οποίο θα είναι κάτι εξαιρετικό για την Κρήτη. Αυτό θα γίνει μέσα από το Digital Marketing και έχουμε κάνει μια σύμβαση, ώστε να δουλέψει η Κρήτη απο Νοέμβριο έως και αρχές Ιανουαρίου και μετά ξανά από αρχές Μαρτίου που φτιάχνει ο καιρός, έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη φύση. Ας ξεκινήσουμε έτσι”.

“Κλειδί” οι αεροπορικές πτήσεις για την επιμήκυνση της σεζόν

Το “κλειδί” για τα παραπάνω σημείωσε: “εκτός από τη διαφήμιση του προορισμού της Κρήτης, είναι οι πτήσεις, κάτι που εξαρτάται από τις αεροπορικές εταιρίες. Εκεί προσπαθούμε, πιέζουμε, συνεργαζόμαστε και όλοι μαζί πάμε για μια win win συνεργασία και νομίζω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Βοηθάει το Υπουργείο τουρισμού, η Περιφέρεια και ο Δήμος γιατί όλοι ουσιαστικά έχουμε κοινό σκοπό τον δεκάμηνο και εν συνεχεία δωδεκάμηνο τουρισμό. Αυτό νομίζω θα ωφελήσει όλο το νησί”.

Ζητούμενο η ετοιμότητα του προορισμού

Όλα τα παραπάνω έχουν ως “αφετηρία” σημείωσε ο κ. Κουμνάς τη συνεργασία όλων των φορέων, την οποία χαρακτήρισε άριστη, αλλά και την συνολική ετοιμότητα του προορισμού, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί επισκέπτες και εκτός των μηνών υψηλής περιόδου.

Ο ίδιος εξήγησε πως όλα αυτά απαιτούν προετοιμασία σταδιακά καθώς και συνεργασία σε έναν προορισμό που έχει διαμορφώσει την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, επί σειρά ετών, γύρω από την υψηλή περίοδο.

Ο ίδιος σημείωσε: “Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αρχές Νοεμβρίου πάντα στο Ρέθυμνο ήταν λίγα ξενοδοχεία ανοιχτά γιατί ήταν λίγα εστιατόρια, καταστήματα, beach bar, αντίστοιχα ανοιχτά. Ειδικά Ανατολικά είναι μια νεκρή ζώνη από τα τέλη Οκτωβρίου. Οι συνεργασίες που έχουμε όμως με τους υπόλοιπους φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους είναι πολύ καλές.

Είμαστε σε καλό σημείο και έχουμε σωστές και στοχευμένες συζητήσεις. Πρέπει βέβαια να βάλουμε πλάτη. Δεν γίνεται ξαφνικά Νοέμβριο να γεμίσουμε τουρίστες, πρέπει πρώτα να δείξουμε για να έχουμε. Συνήθως έτσι λειτουργεί επενδύεις για να κερδίσεις”.

Επαφές με φορείς με το βλέμμα στη διαρκή συνεργασία

Τις προηγούμενες ημέρες, επεσήμανε ο κ. Κουμνάς έγιναν διαδοχικές συναντήσεις με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης όπου τέθηκαν ποικίλα θέματα που αφορούν άξονες συνεργασίας με επίκεντρο τον τουρισμό.

Όπως τόνισε ο κ. Κουμνάς, συναντήσεις είχε ο Σύλλογος Ξενοδόχων με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Στέλιο Σπανουδάκη, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Δημήτρη Λελεδάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μάνο Τσάκωνα τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τουρισμού Κωνσταντίνο Γασπαράκη και τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας. Παράλληλα, συναντήσεις έγιναν και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μ. Λιονή και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γ. Γιακουμάκη.

Σε ό,τι αφορά το περιερχόμενο, των συναντήσεων, ανέφερε ο κ. Κουμνάς: “Το συμπέρασμα είναι αρχικά ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους, ώστε να βελτιώσουμε τα ήδη καλά συστήματα που ακολουθούνται στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων. Ξέρουμε τι γίνεται στην παραλιακή και φέτος θα βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και στο Ανατολικό μέτωπο όπως μετέφερε ο κ. Σπανουδάκης.

Με τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας κ. Λελεδάκη είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας, σε σημείο που πραγματικά υπάρχει άμεση κινητοποίηση για όλα. Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και με τον κ. Σπανουδάκη και την καθαριότητα. Με τον Μάνο Τσάκωνα, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον κ. Κώστα Γασπαράκη είχαμε μια συνάντηση σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας και τις επιπλέον δράσεις στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής που φέτος θα είναι από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου. Ένα πενθήμερο. Επίκεντρο ήταν οι επιπλέον δράσεις που αφορούν τη βράβευση της Κρήτης ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Μιλήσαμε γι’ αυτό και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μ. Λιονή και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γ. Γιακουμάκη και θα ακολουθήσει συνάντηση. Ειναι όλοι θετικοί και πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει ο σύλλογος εστίασης. Έτσι ξεκινήσαμε άλλωστε. Αυτές οι συνέργειες πάντα βοηθούν και μας πάνε μπροστά αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και γόνιμος διάλογος. Προς το παρόν αυτό το πετυχαίνουμε”.

Κρίσιμα θέματα στην “ατζέντα” για τον τουρισμό το τέλος ανθεκτικότητας και το Ναυαγοσωστικό

Σημαντικά θέματα για τον τουρισμό, που παραμένουν ψηλά στην ατζέντα για τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου, όπως μετέφερε ο κ. Κουμνάς, είναι το ναυαγοσωστικό αλλά και το τέλος ανθεκτικότητας το οποίο όπως τόνισε είναι απαραίτητο για την αυτοδιοίκηση, η οποία θα έχει την ευελιξία στη συνέχεια να επενδύσει εκ νέου στον τουρισμό.

Όπως τόνισε αυτό που συζητήθηκε ειδικότερα με τους εκπροσώπους του Δήμου Ρεθύμνης είναι “να δούμε ξανά το ναυαγοσωστικό γιατί δεν γίνεται να έχουμε κατ’ ελάχιστον τετράμηνη κάλυψη στις παραλίες”. Το ζήτημα εστιάζει κυρίως στη Νομοθεσία όπως τόνισε και αυτό είναι και το επίκεντρο των συζητήσεων ενώ εντός των επόμενων ημερών, όπως τόνισε αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Όπως είπε: “Δυστυχώς η Νομοθεσία είναι οριζόντια. Επιβάλλει στον κάθε δήμο να δημιουργήσει διαγωνισμό και να έχει κατ’ ελάχιστον ναυαγοσωστικό ένα τετράμηνο. Από εκεί και πέρα ο κάθε δήμος αποφασίζει αν θα διευρύνει το ωράριο και αν θα κάνει επιπλέον ενέργειες. Συμφωνώ ότι με την πίεση όλων θα πρέπει η Νομοθεσία αυτή, ν’ αλλάξει. Είναι παρωχημένη και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τουρισμού πλέον στα νησιά όπου δουλεύουμε έξι και επτά μήνες. Δεν είναι ευθύνη του δήμου, ούτε καθενός μεμονωμένα. Εμείς εδώ προσπαθούμε με τη συνεργασία όλων να κάνουμε κάτι τοπικά”.

Ειδικότερα στάθηκε μεταξύ άλλων και στο τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο όπως τόνισε με όρους δικαιοσύνης θα έπρεπε σε ένα μεγάλο ποσοστό να αποδίδεται στους δήμους για να είναι και ανταποδοτικό.

Όπως σημείωσε: " Το ζητάμε εδώ και χρόνια αυτό, ότι δηλαδή θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος -ίσως και το μισό – να επιστρέφει στους δήμους. Δεν είναι απαισιόδοξα όσα ακούμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Αν συμβεί αυτό βαίνουμε σε μια δίκαιη και θετική κατάληξη του αιτήματος. Αυτό θα ανακουφίσει το δήμο από αρκετές δαπάνες στον τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα θα του δώσει τη δυνατότητα να επενδύσει και περισσότερα".