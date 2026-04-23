Σοκ στην Κρήτη: Πήγε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και πυρετό, περίμενε στην ουρά και πέθανε

Από: ΠΚ team

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου ένας 65χρονος άνδρας κατέληξε λίγο μετά την προσέλευσή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στο νοσοκομείο αναζητώντας ιατρική βοήθεια, καθώς παρουσίαζε έντονα συμπτώματα, όπως αδιαθεσία, πυρετό και δύσπνοια. Φέρεται να παρέμεινε στον χώρο αναμονής για περίπου δύο ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν είχε προλάβει να εξεταστεί από το ιατρικό προσωπικό πριν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από τους γιατρούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

ΠΚ team
ΠΚ team
