Αϊτή – 227 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Εκατοντάδες οι τραυματίες και αγνοούμενοι

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά το σεισμό.

Κάτοικοι και σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν πολίτες, μέσα από τα συντρίμμια των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

We need more than prayers #Haiti 😭 pic.twitter.com/tWaQn26NH5

— ✨Nene 🇭🇹 (@yntch0) August 14, 2021