Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για προθεσμίες και πρόστιμα

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο καθεστώς για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με τις αρχές να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και να καθιστούν σαφές ότι η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική για χιλιάδες πολίτες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση τόσο των εργασιών όσο και της υποβολής της δήλωσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις δεν περιορίζονται σε αυτή την ημερομηνία, καθώς οι ιδιοκτήτες και χρήστες οφείλουν να διατηρούν τα οικόπεδα καθαρά μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, καθ’ όλη δηλαδή τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Το μέτρο αφορά ευρύ φάσμα υπόχρεων, καθώς πέρα από τους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει μισθωτές, υπομισθωτές, επικαρπωτές και κάθε χρήστη ακινήτου. Παράλληλα, εφαρμόζεται σε οικόπεδα εντός σχεδίου, σε περιοχές εντός οικισμών, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από οικισμούς, αλλά και σε εκτός σχεδίου ακίνητα που φέρουν κτίσμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εργασίες που απαιτούνται δεν είναι τυπικές, αλλά στοχεύουν στην ουσιαστική πυροπροστασία. Περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερής βλάστησης, τον καθαρισμό και το κλάδεμα δέντρων, την αραίωση θάμνων, καθώς και την απομάκρυνση απορριμμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο κλάδεμα δέντρων κοντά σε κατοικίες. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία, με τις αρχές να προειδοποιούν για εντατικοποίηση των ελέγχων. Εξαιρέσεις προβλέπονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για διαμορφωμένους και συντηρημένους κήπους ή φυτεμένους ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών, όπου δεν απαιτείται παρέμβαση. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που ο δήμος προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό, το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, η φετινή ρύθμιση διευρύνει την ευθύνη και σε χρήστες ή μισθωτές, ενώ παράλληλα ενισχύει το πλαίσιο ελέγχων, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη πρόληψη πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου.