Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00, αντίστοιχα

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύσει το εορταστικό πασχαλινό ωράριο.

Την Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, τα καταστήματα θα είναι κλειστά το πρωί και θα ανοίξουν το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, κλείνοντας νωρίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επιστρέφουν κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Τι αλλάζει στα διαβατήρια: Πώς θα ταξιδεύουμε από την Παρασκευή
Επόμενο άρθρο
Μεγάλη Παρασκευή: Κορύφωση του Θείου Δράματος – Ημέρα πένθους και νηστείας για την Χριστιανοσύνη
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST