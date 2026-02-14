Ακίνητα: Έκρηξη τιμών στα μικρά διαμερίσματα στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Ηράκλειο προσελκύει επενδυτικό και τουριστικό ενδιαφέρον γεγονός που πιέζει ανοδικά τις τιμές στα ακίνητα

Τις αντοχές τους δοκιμάζουν τα ακίνητα καθώς όλο και πιο δύσκολη είναι η εξεύρεση μικρών είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Το Ηράκλειο συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό και τουριστικό ενδιαφέρον, γεγονός που πιέζει ανοδικά τις τιμές

Παράλληλα, η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι και άλλα έργα υποδομών ενισχύουν την εικόνα της πόλης ως κέντρου ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την άνοδο στις αξίες των ακινήτων.

Επίσης, το αυξημένο κόστος κατασκευής και η περιορισμένη διάθεση νέων κατοικιών ανεβάζουν τις τιμές τόσο στις πωλήσεις όσο και στις μισθώσεις, οδηγώντας στη συνολική ανατίμηση της αγοράς.

Τα ακίνητα στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με στοιχεία της ReDataset σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφει η οικιστική αγορά του Ηρακλείου Κρήτης το 2025, με τις μικρές κατοικίες να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών και τα νεόδμητα ακίνητα να αυξάνονται θεαματικά στην προσφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, οι κατοικίες επιφάνειας 20–50 τ.μ. καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση μέσης τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, αγγίζοντας το +17,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η έντονη ζήτηση για μικρότερα ακίνητα —είτε για επενδυτική χρήση είτε για ιδιοκατοίκηση— φαίνεται να οδηγεί την ανοδική αυτή πορεία.

Την ίδια στιγμή, η συνολική προσφορά αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες επιφάνειας. Οι μεγαλύτερες κατοικίες, από 111 έως 300 τ.μ., παρουσίασαν τη σημαντικότερη διεύρυνση, με αύξηση 26%, καταλαμβάνοντας πλέον το 43,9% της συνολικής διαθέσιμης αγοράς.

Σταθερά ανοδικά κινούνται και οι τιμές ανά έτος κατασκευής, με μέση αύξηση 8,6%. Τα νεόδμητα ακίνητα (2020–2025) διατηρούν την υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στην τοπική αγορά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η άνοδος της προσφοράς νέων κατοικιών, που το 2025 ανήλθε σε 276 ακίνητα — αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, τα ακίνητα κατασκευής μετά το 2000 αντιπροσωπεύουν το 47,6% της αγοράς.

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή στην ενεργειακή σύνθεση των διαθέσιμων ακινήτων. Οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής κατηγορίας καταγράφουν υποχώρηση, ενώ οι μεσαίας κατηγορίας αυξάνονται κατά 8,9% έως 9,6% στα τελευταία οκτώ τρίμηνα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει μια αγορά σε τροχιά ανάπτυξης, με έντονη κινητικότητα τόσο στην προσφορά όσο και στις τιμές, και με σαφή μετατόπιση προς μικρότερα και νεότερα ακίνητα.