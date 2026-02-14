Ηράκλειο:Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι και ξυλοπόδαρος με μπαλονοκατασκευές Το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη

Η ΔΕΠΑΝΆΛ Α.Ε. συνεχίζοντας τις δράσεις για τις «Ημέρες Χαράς 2026» φέρνει παραδοσιακό γαϊτανάκι, ξυλοπόδαρους και μπαλόνια προκειμένου να χαρίσει όμορφες στιγμές στους μικρούς μασκαράδες που θα περάσουν από το Πάρκο Γεωργιάδη, το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιοβασιλιωτών Πεδιάδος και την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Χατζηδάκη θα στηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη ένα Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι ενώ αμέσως μετά ο ξυλοπόδαρος Mojo από τους Mojo Stilts θα μοιράζει πολύχρωμες γιορτινές μπαλονοκατασκευές σε μικρούς και μεγάλους φίλους, σκορπώντας χαρά και τεράστια χαμόγελα.