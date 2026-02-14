Ρέθυμνο:Με επιτυχία η εκδήλωση από το Κέντρο Πρόληψης στο Άδελε «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πολιτιστικό κέντρο «Κωστής Γιαμπουδάκης», στο Άδελε, η ομιλία με θέμα, «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;»,

στα πλαίσια της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, κ. Μιχάλη Σαρρή, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου,

την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, τους Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνου και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Στην ομιλία αυτή πολύτιμοι συνεργάτες ήταν η Τοπική Κοινότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Άδελε.

Την εκδήλωση καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, κ. Σαρρής Μιχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στον απώτερο στόχο της Καμπάνιας, που είναι η ευαισθητοποίηση των μελών της κοινότητας, δίνοντας έμφαση στην σημαντικότητα της ενημέρωσης των πολιτών σε περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο του Ρεθύμνου,

αλλά και για τους σύγχρονους κινδύνους που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της ψηφιακής αγωγής ως βασικού άξονα πρόληψης και προστασίας.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και απεύθυναν χαιρετισμούς ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Καρβούνης Λάμπρος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε Αγίας Παρασκευής, κ. Χαρκιανάκης Παντελής.

Παρευρέθησαν ακόμη ο Πρόεδρος της κοινότητας Άδελε κ. Βαρούχας Αντώνιος, ο Πρόεδρος της κοινότητας Χαμαλευρίου και Πρόεδρος των τοπικών κοινοτήτων Ρεθύμνου κ Σερλής Δημήτρης , ο Πρόεδρος της κοινότητας Αμνάτου κ. Κανακάκης Γεώργιος και ο Διοικητής της Πυροσβεστικης Υπηρεσίας κ. Ζανιδάκης Νικόλαος

Ξεκινώντας τις εισηγήσεις η κα Λύβια Κουτσάκη – Τρουλλινού, Ψυχολόγος και Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνης, ανέδειξε τη σημασία της καλλιέργειας ατομικών δεξιοτήτων, όπως της αυτορρύθμισης και της κριτικής σκέψης, έτσι ώστε το διαδίκτυο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια παιδιών και εφήβων, μειώνοντας παράλληλα τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε προβληματική χρήση του.

Οι εισηγήσεις συνεχίστηκαν με τους κυρίους Εμμανουήλ Σταυγιανουδάκη, Υπαστυνόμο Β΄ και Προϊσταμένου του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης και Γεώργιο Κιαγιαδάκη, Υπαστυνόμου Β΄ του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου,

οι οποίοι με βάση την εμπειρία τους και μέσα από εύστοχα παραδείγματα και πρακτικές επισημάνσεις, ανέδειξαν τους κινδύνους της ψηφιακής εγκληματικότητας, της διαδικτυακής παρενόχλησης, της παραπληροφόρησης και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο και παράλληλα ενημέρωσαν για τους τρόπους προστασίας των ανήλικων, αλλά και ενήλικων χρηστών του διαδικτύου, από όλους τους παραπάνω κινδύνους.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και συνέβαλαν ενεργά στη συζήτηση. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το διαδίκτυο και τις προκλήσεις του.