«1ο Κρητικό Συναπάντημα» στην Αθήνα το Σάββατο

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Το «1ο Κρητικό Συναπάντημα» πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα για ελεύθερα βουνά, θάλασσες και πεδιάδες

Το «1ο Κρητικό Συναπάντημα» πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα για ελεύθερα βουνά, θάλασσες και πεδιάδες, με θέμα τα ζητήματα της λεηλασίας της ζωής και της φύσης στην Κρήτη, με θέμα τα ζητήματα της λεηλασίας της ζωής και της φύσης στην Κρήτη και τις αντιστάσεις από τα κινήματα που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Η εκδήλωση, που θα γίνει στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Τζώρτζ 9 – Πλ. Κάνιγγος, θα ξεκινήσει στις 6.30 μ.μ. με παρουσιάσεις από ομάδες τοπικών κινημάτων πολιτών, για τα έργα που έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις

στο νησί της Κρήτης όπως η εγκατάσταση πυλώνων υπερυψηλής τάσης στα βουνά, η ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κρήτης-Αττικής και Κρήτης-Αιγύπτου, η εγκατάσταση ΒΑΠΕ όπως αιολικά, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και αντλησιοταμιευτήρες σε βουνά, προστατευόμενες περιοχές και παραγωγικές πεδιάδες, οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στη νότια και δυτική θάλασσα, ο υπερτουρισμός και το φαραωνικό αεροδρόμιο στην Πεδιάδα Καστελίου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με άτομα που παίρνουν μέρος σε κινήματα που αναπτύσσονται στην Αθήνα και στην περιφέρεια για την υπεράσπιση του δημόσιων αγαθών και της φύσης και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες για παραπέρα δικτύωση και αλληλοϋποστήριξη των αγώνων. Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης:

«Σε όλη τη χώρα, κυβερνώντες και εταιρείες καταστρέφουν πολύτιμα οικοσυστήματα, μετατρέπουν τα δημόσια αγαθά της ενέργειας και του νερού σε εμπορεύσιμα προϊόντα και οδηγούν τις τοπικές κοινωνίες σε ερήμωση. Η Κρήτη, με τον τεράστιο φυσικό πλούτο της και την ιδιαίτερη στρατηγική της θέση, δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από τις αρπακτικές ορέξεις τους. Απέναντι σε αυτά, δεν σωπαίνουμε.

Σε όλη την Κρήτη υπάρχουν συλλογικότητες και ενεργοί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι στην “πράσινη ανάπτυξη” που μας σερβίρουν οι πολιτικοί και οι εταιρείες, δεν υπάρχει τίποτα πράσινο και ευοίωνο, παρά μόνο μαύρο και αδιέξοδο για την κοινωνία και την φύση. Όπως και σε όλη τη χώρα, από τα ανυποχώρητα μπλόκα του Πάρνωνα έως τους αγωνιζόμενους κατοίκους της Ηπείρου, της Εύβοιας και των νησιών του Β. Αιγαίου,

από τους αγωνιζόμενους των Αγράφων έως το Μαίναλο, αντιστεκόμαστε συλλογικά και αυτοοργανωμένα στις επιθέσεις στις ζωές μας και στην φύση και δεν θα παραδώσουμε τίποτα στους κερδοσκόπους».

Στην εκδήλωση θα προβληθούν δύο βίντεο από τοπικές ομάδες της Κρήτης και κατόπιν θα ακολουθήσει αυθεντικό κρητικό γλέντι γιατί το μοίρασμα της χαράς και της παρέας είναι μέρος των αγώνων για ζωή!

Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού οι ομάδες: Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Πρωτοβουλία πολιτών για την διάσωση προβολή & αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας, Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά ΒΑΠΕ, Πρωτοβουλία Σφακίων ενάντια στην εγκατάσταση ΒΑΠΕ,

Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες & ανεμογεννήτριες, η Κίνηση για την προστασία των νησίδων και η Δικτύωση Αθήνας για την προστασία της Κρήτης. Επίσης στηρίζουν οι συλλογικότητες από την Κρήτη: Επιτροπή πολιτών Ιεράπετρας, Κοινωνικός χώρος Πυρόβολος ( Άγιος Νικόλαος),

Πρωτοβουλία Ηρακλείου ενάντια στους Πυλώνες Υψηλής τάσης και τις ΒΑΠΕ, Συνέλευση για τα Κοινά στον Αποκόρωνα, Πρωτοβουλία Πολιτών Μυλοποτάμου ενάντια στους Πυλώνες και τις Ανεμογεννήτριες, Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των ΒΑΠΕ, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες: kritiko.synapantima@gmail.com