Λίγες νεφώσεις και ισχυροί άνεμοι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Αναλυτική πρόγνωση.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, αναμένονται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 με 8, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 και από αργά το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου:

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα».

 

Cretalive

Κρητικά ελαιόλαδα: Τα βραβεία δεν «εξαργυρώνονται» στην αγορά
