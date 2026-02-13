Αναζήτηση
Πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο: Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ, οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων.

Στην Αθήνα κατέφτασαν αγρότες από όλη τη χώρα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο του πρωτογενούς τομέα στο Σύνταγμα.

Η μηχανοκίνητη πορεία έφτασε στην πλατεία Συντάγματος λίγο πριν από τις 17:00, με περίπου 70 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Οι αγρότες, όπως δήλωσαν, θα παραμείνουν όλη τη διάρκεια της νύχτας με τα τρακτέρ τους και συντεταγμένα αύριο θα αναχωρήσουν για τα μέρη τους.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες παρατάχθηκαν στο δρόμο, μπροστά από την ελληνική Βουλή.

Το παρών δίνουν ενασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Ο αγώνας, όπως λένε, συνεχίζεται, απλά αλλάζει μορφές από τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, φτάσαμε στα συλλαλητήρια και έπεται συνέχεια. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων.

Στο κέντρο της Αθήνας ήταν σε εξέλιξη συγκεντρώσεις από νωρίς το πρωί από εργατικά κέντρα και συνδικάτα, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις και υποδέχτηκαν τους αγρότες για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόστηκαν σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες. Σημειώνεται ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Πανεπιστημίου, ενώ παραμένει κλειστή η λεωφόρος Αμαλίας από το ύψος της Οδού Αθ. Διάκου.

Με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής υποδέχτηκαν τους αγρότες στην Πλατεία Συντάγματος.

 

Cretalive

ΠΚ team
ΠΚ team
