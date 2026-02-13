Αναζήτηση
Τσικνοπέμπτη στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

12 Φεβρουαρίου 2026

Γεμάτη με ωραίες συναντήσεις ήταν η Τσικνοπέμπτη για το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, ο οποίος, μετά τις προγραμματισμένες συναντήσεις στο γραφείο του, το πρωί της Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου 2026, είχε τη χαρά να ευχηθεί στους ωφελουμένους και τους εργαζομένους του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», στο χώρο της φιλοξενίας τους, με την παρουσία και ωφελουμένων του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της εθελοντικής ομάδας «ΕΝΑ», συγχαίροντας για το έργο και την προσφορά τους, ενώ, το απόγευμα, είχε τη χαρά να συναντηθεί με μαθητές και φοιτητές και, στη συνέχεια, να ευλογήσει την Αγιοβασιλόπιτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Παραρτήματος Ρεθύμνης και του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, ανταποκρινόμενος στις σχετικές προσκλήσεις.

Προς όλους ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά και με το καλό να εισέλθομε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
