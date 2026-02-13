Το Ρέθυμνο τσίκνισε παραδοσιακά!

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες το Ρέθυμνο και φέτος τσίκνισε παραδοσιακά! Με καλούς μεζέδες, καλό κρασί, μουσική, χορό και τσίκνισμα από ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, φορείς της πόλης και αυτόνομες παρέες, οι μασκαράδες και όλοι οι κάτοικοι και οι φίλοι του Ρεθύμνου ξεφάντωσαν απ’ άκρη σ’ άκρη της πόλης!

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η παρέλαση των Τυμπανιστών που ξεσήκωσαν το ιστορικό κέντρο! Από την Μεγάλη Πόρτα έως την Πλατεία Αγνώστου κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό κλίμα χαράς!

Δυστυχώς η παρέλαση της ομάδας «Εμείς και Εμείς» με θέμα «Η χαρά του Τσουλομασκαρά» δεν έγινε λόγω βροχής, όμως το πάρτι της ομάδας αλλά και τα υπόλοιπα πάρτι, του Λυκείου των Ελληνίδων, των Περιηγητών και τα «θρυλικά» Καψαλάκεια, συγκέντρωσαν κόσμο που διασκέδασε και χάρηκε την παραδοσιακή γιορτή του τσικνίσματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/02 ώρα 19:00

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

«Το αποκριάτικο όνειρο του Καραγκιόζη»

Σύνοψη έργου: Ο Καραγκιόζης, σε ένα απίθανο όνειρο, ζει με την αγαπημένη καραγκιοζοπαρέα του το πιο υπέροχο καρναβάλι της ζωής του. Μάσκες, φορεσιές, μεταμορφώσεις, λαϊκές παραδόσεις και τραγούδια δημιουργούν μία μοναδική ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη.

Την παράσταση παρουσιάζει ο Άθως Δανέλλης με το Θέατρο Σκιών Κρήτης.

Το μουσικό σκέλος της παράστασης επιμελείται ο Τηλέμαχος Αθανασιάδης. Πιάνο Μαριέλλα Βιτώρου, κιθάρα Δημήτρης Ζαχαριουδάκης. Το εικαστικό μέρος επιμελείται ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κέντρο ΘΥΜΕΛΗ ώρα 20:30

“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ;”

Τι σχέση έχουν μια λουλουδού, ένας μετρ, ένας σκοτεινός τύπος, μια γυναίκα αράχνη και ο Γιάννης Πάριος;

Οι Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού σας προσκαλούν σε μια μουσική αναδρομή στο παρελθόν.

Στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Το Πανέρι» έχουν ραντεβού

όλα τα μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου.

Έρωτας, πάθη και συνομωσίες πάνω στην πίστα…

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02 της Απόκρεω

CARNIVAL RUN

Πλατεία Μικρασιατών

Εγγραφές: 11:00

Εκκίνηση: 12:00

Καρναβαλική Ομάδα ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πλατεία Μικρασιατών

Ώρα 13:00

Ζωντανή μουσική, παιχνίδι, χορός.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ