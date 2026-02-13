Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοινώνει την ερχόμενη Παρασκευή στο Ρέθυμνο τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του κολυμβητηρίου

Η επίσημη ανακοίνωση της χρηματοδότησης για ην κατασκευή του κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:30 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.



Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησέ με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον ενημέρωσε σχετικά με την επιθυμία και την πρόθεση του να επισκεφθεί το Ρέθυμνο και να προβεί στην εξαγγελία της χρηματοδότησης για την κατασκευή του κολυμβητηρίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνάντησης-συζήτησης με αθλητικούς φορείς του Δήμου.

Η συγκεκριμένη πολύ ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί απότοκο της συντονισμένης προσπάθειας του Δήμου, με στόχο να επιλύσει ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει το Ρέθυμνο εδώ και μισό αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής που πλέον λαμβάνει σάρκα και οστά, ο Ρεθεμνιώτης Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς είχαν συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού στις 10 Οκτωβρίου του 2025.

Σε εκείνη τη συνάντηση ο κ. Βρούτσης είχε εκφράσει την πρόθεση της Πολιτείας να υποστηρίξει οικονομικά τη δημιουργία του Κολυμβητηρίου που θα αποτελέσει έναν σημαντικό αθλητικό πνεύμονα για τον Δήμο Ρεθύμνης, συνολικά για την Κρήτη και γενικότερα για το αθλητικό γίγνεσθαι της Ελλάδας.

Το Υπουργείο Αθλητισμού θα χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσόν των 3.500.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Ρεθύμνης, όπως ήδη έπραξε με το έργο της τοποθέτησης του ταρτάν στο Στάδιο του Γάλλου, θα καλύψει την οικονομική διαφορά που προκύπτει από την δεδηλωμένη απόφαση του να κατασκευασθεί πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις.

«Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη είδηση για τον ναυταθλητισμό και γενικότερα για την αθλητική δραστηριότητα στον Δήμο μας και σε ολόκληρο τον Νομό Ρεθύμνης» τόνισε ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

«Ευχαριστώ θερμά τόσο τον κ. Κεφαλογιάννη για την υποστήριξη του στην προσπάθεια μας όσο και τον κ. Βρούτση, ο οποίος κατανόησε το δίκαιο του αιτήματος μας. Ο Δήμος Ρεθύμνης υστερεί σε χρηματοδοτήσεις που αφορούν τα αθλητικά έργα και ευελπιστώ ότι αυτή θα είναι η απαρχή μιας ευρύτερης εποικοδομητικής για τον τόπο μας συνεργασίας».