Ακροάσεις για συμμετοχή νέων μελών στην Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων

Η Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων αναζητά νέα μέλη, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 10 έως 12 ετών.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 11.00, στο Θέατρο «Δ. Βλησίδη».

Προαπαιτείται αίτηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο: 28213 41776, Δευτέρα και Τετάρτη 10.00 – 13.30, Τρίτη και Πέμπτη, 17.00 – 20.30.

Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από τις 15.00 έως τις 17.00, στο Θέατρο «Δ. Βλησίδη».

