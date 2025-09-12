Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, σε όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς που αγωνιούν καθημερινά για το «πως θα βγει η χρονιά». Ευχόμαστε σε όλες και όλους να έχουμε μία χρονιά δημιουργική, γεμάτη νέες γνώσεις και εμπειρίες που θα γεμίσουν τη φαρέτρα των παιδιών μας για να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους, την ομορφιά του και τις ανάγκες του λαού του.

Δυστυχώς, όμως για ακόμη μία χρονιά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την ίδια δύσκολη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι «κάθε πέρσι και καλύτερα». Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με πιο οξυμένα τα προβλήματα στα σχολεία, ενώ η κυβέρνηση επιδίδεται σε πανηγυρισμούς.

Διαφημίζει τους 10 χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και την ανακαίνιση των 430 σχολείων ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι συνταξιοδοτήσεις είναι περί τις 7 χιλιάδες, με αποτέλεσμα οι μόνιμες προσλήψεις να μην επαρκούν. Οι αναπληρωτές αποτελούν το 1/3 του προσωπικού και αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση και διαμονή τους, ενώ στην ίδια στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λείπει το 40% των εκπαιδευτικών μετά τις προσλήψεις.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση των κτιρίων, καλύπτει μόλις το 3% των σχολείων πανελλαδικά. Το 65% των σχολικών κτιρίων είναι πάνω από 40 ετών, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προσεισμικοί έλεγχοι. Τα κοντέινερς τείνουν να γίνουν πλειοψηφία, και παράλληλα η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα, σε αίθουσες τρώγλες.

Ωστόσο, η πολιτική της κυβέρνησης στην Εκπαίδευση, ορθώνει νέους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά της λαϊκής εργατικής οικογένειας και ευνοεί τα παιδιά των λίγων και εκλεκτών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το μέτρο για το «εθνικό απολυτήριο» που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το οποίο θα πολλαπλασιάσει τις εξετάσεις και τελικά θα οδηγήσει σε λιγότερους εισακτέους στα Πανεπιστήμια.

Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει από όλες τις θέσεις και αυτή τη σχολική χρονιά στον αγώνα για μόρφωση αντάξια του 21ου αιώνα, σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, αυξήσεις στους μισθούς και μόρφωση για όλα τα παιδιά, χωρίς ταξικούς φραγμούς.»