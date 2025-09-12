ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, σε όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς που αγωνιούν καθημερινά για το «πως θα βγει η χρονιά». Ευχόμαστε σε όλες και όλους να έχουμε μία χρονιά δημιουργική, γεμάτη νέες γνώσεις και εμπειρίες που θα γεμίσουν τη φαρέτρα των παιδιών μας για να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους, την ομορφιά του και τις ανάγκες του λαού του.

Δυστυχώς, όμως για ακόμη μία χρονιά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την ίδια δύσκολη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι «κάθε πέρσι και καλύτερα». Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με πιο οξυμένα τα προβλήματα στα σχολεία, ενώ η κυβέρνηση επιδίδεται σε πανηγυρισμούς.

Διαφημίζει τους 10 χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και την ανακαίνιση των 430 σχολείων ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι συνταξιοδοτήσεις είναι περί τις 7 χιλιάδες, με αποτέλεσμα οι μόνιμες προσλήψεις να μην επαρκούν. Οι αναπληρωτές αποτελούν το 1/3 του προσωπικού και αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση και διαμονή τους, ενώ στην ίδια στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λείπει το 40% των εκπαιδευτικών μετά τις προσλήψεις.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση των κτιρίων, καλύπτει μόλις το 3% των σχολείων πανελλαδικά. Το 65% των σχολικών κτιρίων είναι πάνω από 40 ετών, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προσεισμικοί έλεγχοι. Τα κοντέινερς τείνουν να γίνουν πλειοψηφία, και παράλληλα η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα, σε αίθουσες τρώγλες.

Ωστόσο, η πολιτική της κυβέρνησης στην Εκπαίδευση, ορθώνει νέους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά της λαϊκής εργατικής οικογένειας και ευνοεί τα παιδιά των λίγων και εκλεκτών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το μέτρο για το «εθνικό απολυτήριο» που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το οποίο θα πολλαπλασιάσει τις εξετάσεις και τελικά θα οδηγήσει σε λιγότερους εισακτέους στα Πανεπιστήμια.

Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει από όλες τις θέσεις και αυτή τη σχολική χρονιά στον αγώνα για μόρφωση αντάξια του 21ου αιώνα, σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, αυξήσεις στους μισθούς και μόρφωση για όλα τα παιδιά, χωρίς ταξικούς φραγμούς.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις...

0
Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η...

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις...

0
Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων
Επόμενο άρθρο
Ακροάσεις για συμμετοχή νέων μελών στην Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου εξαιτίας ζημιάς στο δίκτυο οπτικών ινών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις 21:00, το μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η...

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” 19 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει...

Χανιά:Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Πλατεία Κοντομαρί η Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η ξεχωριστή Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST