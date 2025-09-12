Χανιά:Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Πλατεία Κοντομαρί η Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS

Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η ξεχωριστή Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία, από την ανοιχτή μουσική συλλογικότητα ALBATROSS.
Στην Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 21:00 οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το οποίο τιμά τη μνήμη και το έργο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας.
🍁ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Επιμέλεια κειμένων και Αφήγηση
Δημήτρης Ανδρεόπουλος-Λένα Τάκη
Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Κρουστά.
Παναγιώτης Βιντινής, Κιθάρα-Μπάσο-Τραγούδι
Μαρία Κατσακιώρη, Τραγούδι.
Μιχάλης Κουμουτσάκος, Πιάνο
Γιάννης Κόχλερ, Κιθάρα-Τραγούδι.
Δημήτρης Μακρέας, Μπουζούκι-τραγούδι.
Γιώργος Νικηφοράκης, Μαντολίνο.
Έλενα Ορμυλιώτου, Βιολί
Ανδρέας Παλαμαρίδης, Μπουζούκι.
Κατερίνα Παπουτσάκη, Τραγούδι
Joe Dalton, Κιθάρα-Τραγούδι
📍ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
🌿ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ
🌷ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:30
🎙ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00
🎈ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ
🌹ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Κοντομαρί, Δήμου Πλατανιά – Χανιά
Facebook: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Instagram: https://www.instagram.com/sillogoskontomari/?hl=el