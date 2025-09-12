ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Πλατεία Κοντομαρί η Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η ξεχωριστή Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία, από την ανοιχτή μουσική συλλογικότητα ALBATROSS.

Στην Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 21:00 οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το οποίο τιμά τη μνήμη και το έργο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας.

🍁ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Επιμέλεια κειμένων και Αφήγηση
Δημήτρης Ανδρεόπουλος-Λένα Τάκη

Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Κρουστά.
Παναγιώτης Βιντινής, Κιθάρα-Μπάσο-Τραγούδι
Μαρία Κατσακιώρη, Τραγούδι.
Μιχάλης Κουμουτσάκος, Πιάνο
Γιάννης Κόχλερ, Κιθάρα-Τραγούδι.
Δημήτρης Μακρέας, Μπουζούκι-τραγούδι.
Γιώργος Νικηφοράκης, Μαντολίνο.
Έλενα Ορμυλιώτου, Βιολί
Ανδρέας Παλαμαρίδης, Μπουζούκι.
Κατερίνα Παπουτσάκη, Τραγούδι
Joe Dalton, Κιθάρα-Τραγούδι

📍ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

🌿ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌷ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:30

🎙ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

🎈ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌹ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Κοντομαρί, Δήμου Πλατανιά – Χανιά

Αρχική

Facebook: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Instagram: https://www.instagram.com/sillogoskontomari/?hl=el

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις...

0
Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η...

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις...

0
Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ακροάσεις για συμμετοχή νέων μελών στην Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” 19 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST