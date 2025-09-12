ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” 19 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στη Φορτέτζα Ρεθύμνου.

Για δεύτερη χρονιά οι γυναίκες «συναντούν» το Φεστιβάλ Κρήτης, σε μια γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και έμπνευσης, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Κρήτη, με ελεύθερη είσοδο.

Η παράλληλη δράση του Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες» ενσωματώνει μουσική, χορό, κινηματογράφο και εικαστικές τέχνες σε μια πολυδιάστατη εμπειρία, που αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών στον σύγχρονο πολιτισμό».

Από την ιερή ενθύμηση της Παυλίνας Τσιάτσιου στη Γαύδο, μέχρι τα παράξενα όνειρα του Ανυφαντού των Ανωγείων, τις χορωδιακές συναντήσεις των μαεστρίνων του Ρεθύμνου, τις μουσικές αφηγήσεις της Μαρίας Λούκα και της Νίκης Ξυλούρη στο Ηράκλειο, το «ταξίδι» της Ερήνης στη Μικρασία,

τις μοναδικές περιπλανήσεις στον κόσμο της μουσικής της Ιωάννας Καβρουλάκη, της Αμαλίας Ασκορδαλάκη και της Ελεάννας Πιτσικάκη στη Σητεία, την Ιεράπετρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, περνώντας μέσα από πόρτες που ανοίγουν δρόμους σε κόσμους αθέατους που συνδέουν το χθες με το σήμερα, οι «Γυναίκες συναντούν το Φεστιβάλ Κρήτης» και «υφαίνουν» το νήμα της μνήμης, της ταυτότητας και της δημιουργίας, το νήμα της ίδιας της ζωής.

Στη Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση του Ρεθύμνου συμμετέχουν οι ´μαεστρίνες´: Βασιλική Μάρκου με τη χορωδία ΕυΡιθυ chorus, Ελένη Περπιράκη με τη Χορωδία Rettimo Cantus (του Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου), Μαριέλλα Βιτώρου με τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης UOC Chorus και Ισιδώρα Χαλκιαδάκη με τη Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου.

Η κάθε χορωδία παρουσιάζει ένα δείγμα του ρεπερτορίου της, τραγουδώντας μελωδίες λαϊκών, έντεχνων και παραδοσιακών τραγουδιών από όλο τον κόσμο.
Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με την συνύπαρξη και των τεσσάρων χορωδιών επί σκηνής (120 περ. φωνές) και τη συνοδεία 5μελούς ορχήστρας.

Τις χορωδίες συνοδεύουν οι μουσικοί: Θανάσης Παπαθανασίου, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Νατάσα Εφεντάκη , Δημήτρης Βαρούχας, Σπύρος Ξενιτόπουλος, Δημήτρης Καζιάλες, Ειρήνη Συσκάκη, Παναγιώτης Σφακιανάκης.

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης

