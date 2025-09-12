ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις 21:00, το μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η μουσική βραδιά, απόψε Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι. Στη σκηνή θα βρεθεί το καταξιωμένο συγκρότημα, έντεχνης ελληνικής μουσικής «ΕΜΜΕΛΟΝ».

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον παγκόσμιο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, με σκοπό να αναδείξει το σπουδαίο έργο του που ένωσε γενιές και λαούς.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τραγούδια του συνθέτη σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Νίκου Γκάτσου και άλλων σπουδαίων ποιητών-στιχουργών.
Η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Τραγουδούν: Κώστας Μάντζιος, Μαρία Τσάμη.

Συμμετέχει η χορωδία του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη.
Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή ...

0
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει...

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας...

0
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή ...

0
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” 19 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου εξαιτίας ζημιάς στο δίκτυο οπτικών ινών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου εξαιτίας ζημιάς στο δίκτυο οπτικών ινών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας...

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση – “Οι Μαεστρίνες του Ρεθύμνου” 19 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει...

Χανιά:Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Πλατεία Κοντομαρί η Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η ξεχωριστή Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον...

Ακροάσεις για συμμετοχή νέων μελών στην Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων αναζητά νέα μέλη,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST