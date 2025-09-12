ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Στις 19:30 αντί για τις 21:00, το μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι

Στις 19:30 (αντί για τις 21:00), θα ξεκινήσει η μουσική βραδιά, απόψε Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι. Στη σκηνή θα βρεθεί το καταξιωμένο συγκρότημα, έντεχνης ελληνικής μουσικής «ΕΜΜΕΛΟΝ».

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον παγκόσμιο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, με σκοπό να αναδείξει το σπουδαίο έργο του που ένωσε γενιές και λαούς.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τραγούδια του συνθέτη σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Νίκου Γκάτσου και άλλων σπουδαίων ποιητών-στιχουργών.

Η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τραγουδούν: Κώστας Μάντζιος, Μαρία Τσάμη.

Συμμετέχει η χορωδία του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη.

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου.