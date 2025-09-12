ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πρόβλημα στην επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου εξαιτίας ζημιάς στο δίκτυο οπτικών ινών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χωρίς επικοινωνία (τηλέφωνο και internet) παραμένει η Υπηρεσία Καθαριότητας και το Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, εξαιτίας ζημιάς που προκάλεσε ιδιωτικό συνεργείο εκσκαφής στο δίκτυο οπτικών ινών της περιοχής.

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, οι δημότες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Καθαριότητας μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο mail: info@heraklion.gr.

Από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου ασκούνται οι μέγιστες δυνατές πιέσεις ώστε ο υπαίτιος της ζημιάς να την αποκαταστήσει στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

