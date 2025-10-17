Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη 60χρονος που μετέφερε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Κατά τον τελωνειακό έλεγχο, οι αρχές εντόπισαν εντός του οχήματος ένα κιβώτιο από φελιζόλ, που περιείχε εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Ενας 60χρονος, κάτοικος Κομοτηνής, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, καθώς επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Πηγές του υπουργείου ΥΠΑΑΤ ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κιβώτιο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:
Δώδεκα φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας έκαστο, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη.
Δώδεκα φιαλίδια των 100ml σκόνης έκαστο, που αποτελούν το εμβόλιο.
Οπως ανέφερε ο ίδιος, παρέλαβε το κιβώριο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.
Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.
