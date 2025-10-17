ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη 60χρονος που μετέφερε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατά τον τελωνειακό έλεγχο, οι αρχές εντόπισαν εντός του οχήματος ένα κιβώτιο από φελιζόλ, που περιείχε εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ενας 60χρονος, κάτοικος Κομοτηνής, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, καθώς επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πηγές του υπουργείου ΥΠΑΑΤ ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κιβώτιο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:

  • Δώδεκα φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας έκαστο, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη.

  • Δώδεκα φιαλίδια των 100ml σκόνης έκαστο, που αποτελούν το εμβόλιο.

Οπως ανέφερε ο ίδιος, παρέλαβε το κιβώριο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.

 

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε βγαίνουν στο MyCar...

0
Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των...

0
Καταγγελίες αγροτών για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -...

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε βγαίνουν στο MyCar...

0
Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των...

0
Καταγγελίες αγροτών για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε βγαίνουν στο MyCar της ΑΑΔΕ – Τι ισχύει για τα πρόστιμα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ακρωτηριασμένος μετανάστης: Συγκίνησε η ιστορία του – Του χορηγήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα μεταφερθεί στο ΚΥΤ της Μαλακάσας. Συγκλονισμένοι είναι όλοι οι...

Αντικατέστησε την καφεΐνη με αυτές τις τροφές και νιώσε την ίδια ενέργεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο καφές και ειδικά ο πρωινός, είναι απαραίτητος στους...

Το άγριο παρασκήνιο της Συνόδου στην Αλάσκα: Το κήρυγμα του Πούτιν και οι φωνές του Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρά το λαμπρό περιτύλιγμα και τις φιλοφρονήσεις μπροστά στις...

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» – Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τις ΗΠΑ να παρέχουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST