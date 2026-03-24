Αλέξης Καλοκαιρινός για ανάκληση αδειών εκσκαφής οπτικών ινών: «Είναι ένα μήνυμα κι ένα δείγμα γραφής του Δήμου Ηρακλείου για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η ατιμωρησία έληξε»

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου για τις πρόσφατες εξελίξεις

Για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να ανακαλέσει τρεις άδειες εκσκαφής για το έργο των οπτικών ινών, από δυο εταιρείες, λόγω της μη τήρησης της Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Ηρακλείου και της ελλιπούς αποκατάστασης των τομών, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Μαρτίου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι η ανάκληση των αδειών έγινε κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων στις οποίες δεν συμμορφώθηκαν οι εταιρείες, τονίζοντας ότι: «Είναι ένα μήνυμα κι ένα δείγμα γραφής του Δήμου Ηρακλείου για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος που για εμάς είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη.

Αποτελεί ένα μήνυμα το οποίο είναι σαφές. Πρέπει να ληφθεί από αυτούς οι οποίοι βλάπτουν, καταστρέφουν το δημόσιο χώρο, μέχρι στιγμής ατιμωρητί, ότι η ατιμωρησία έληξε και θα αναμετρηθούμε.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα αναμετρηθεί μαζί τους και θα συμπαρασύρει και άλλους Δήμους, όπως ξεκίνησε ήδη να το κάνει, σε ένα κίνημα για την προστασία του δημόσιου χώρου. Πρωτοπορήσαμε με την Κανονιστική Πράξη για τις τομές. Η Κανονιστική είναι ορθή, είναι δίκαιη, είναι αυτή που χρειάζεται για την προστασία του δημόσιου χώρου. Αυτή την Κανονιστική την εφαρμόζουμε και θα την υπερασπιστούμε χωρίς να υπολογίζουμε οποιοδήποτε κόστος».

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση ανάκλησης ελήφθη έπειτα από συνεννόηση του Δημάρχου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και αφορούσε έργα στις περιοχές του Γιοφύρου, των Πατελών και της Λ. Παπαναστασίου, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές της πόλης. Επίσης, ότι όπως έχει τονίσει η Δημοτική Αρχή επανειλημμένα, δεν αμφισβητείται η σημασία και η ωφέλεια των έργων, ωστόσο, αυτά θα πρέπει να γίνονται χωρίς να αφήνουν μόνιμη βλάβη στην πόλη.