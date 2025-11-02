Αλέξης Καλοκαιρινός:Αποκρουστικό πρόσωπο της ανομίας και της αυτοδικίας που προβάλλει ξανά στο νησί μας

Καλημέρα και καλό μήνα! Εύχομαι να είστε καλά.

Αν και κανείς μας δεν πρέπει να αισθάνεται καλά όταν το αποκρουστικό πρόσωπο της ανομίας και της αυτοδικίας προβάλλει ξανά στο νησί μας. Πότε θα ξεριζώσουμε τη βία που φωλιάζει σε τόσες ψυχές στις τοπικές κοινωνίες μας; Νοοτροπίες και συμπεριφορές που έρχονται από ένα μακρινό παρελθόν, ριζωμένες ακόμα, έτοιμες να εκδηλωθούν σπάζοντας το εύθραυστο κέλυφος ενός εκσυγχρονισμού;

Εμείς οι Κρητικοί, ως Κρητικοί, χρειαζόμαστε λιγότερο αυτοθαυμασμό και λιγότερο αυτοέπαινο. Πρέπει να γίνουμε πιο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και μεταξύ μας, με τον συλλογικό μας εαυτό.

Να πράξουμε ώστε η εξειδανικευμένη αυτοεικόνα να πάψει να χρησιμεύει ως άλλοθι για την ενδημική εγκληματικότητα που εξακολουθεί να στηρίζεται στην εκτεταμένη παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Κρήτη δεν τελεί υπό ειδικό καθεστώς, είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας στην οποία ισχύουν οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρώτοι εμείς πρέπει να πούμε «Ως εδώ!».

Όχι απλώς να το πούμε και να το φωνάζουμε. Να το πιστέψουμε βαθιά. Να το κάνουμε πράξη. Με σθένος και χωρίς φόβο. Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται.

Επιστρέφω στην ανασκόπηση της εβδομάδας: Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με σημαντικές εξελίξεις σε θέματα του Δήμου μας.

Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την καθαριότητα, τον Ισολογισμό 2024, τα εγκαίνια του νέου χώρου του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, νέα πρόσκληση για προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας, καθώς και την απόκτηση δυο οικοπέδων στην Κνωσσό για την ανάδειξη σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Απορρίφθηκαν οι προσφυγές, συνεχίζεται ο Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την καθαριότητα

Διπλή δικαίωση για τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής:

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) απέρριψε την προδικαστική προσφυγή εταιρείας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέρριψε τις Ειδικές Διοικητικές Προσφυγές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ/ΟΤΑ) και του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών Δήμου Ηρακλείου.

Ως προς την προσφυγή των εργαζομένων, θέλω να καταστήσω σαφές ότι από την μεταρρύθμιση της καθαριότητας δεν θίγονται εργασιακά δικαιώματα. Δεν θίγεται η ίδια η απασχόληση. Το αντίθετο. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα στο πλαίσιο της προστασίας της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία αναβαθμίζεται συνολικά. Επίσης, αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του Δήμου να προχωρά σε επιλογές όπως η συγκεκριμένη για την εκπλήρωση της αποστολής του, για τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη.

Ως προς την προσφυγή της εταιρείας, η οποία αφορούσε τους όρους χρηματοοικονομικής επάρκειας των ενδιαφερομένων και ειδικότερα τον προσδιορισμό δεικτών ρευστότητας και βιωσιμότητας, κρίθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ ότι επίσης ορθώς έχουμε πράξει. Ότι είναι στην ευχέρεια μας να καθορίζουμε τους δείκτες αυτούς και ότι δεν θίγεται ο ανταγωνισμός από τον συγκεκριμένο προσδιορισμό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη που θα ενισχύσει την Υπηρεσία Καθαριότητας συνεχίζεται από εκεί όπου αναγκαστικά σταμάτησε.

Επαναπροσδιορίζουμε την προθεσμία λήξης του, η οποία τοποθετείται οπωσδήποτε εντός του Νοεμβρίου, θέτοντας το θέμα σε έκτακτη Δημοτική Επιτροπή, ώστε να μη χαθεί καθόλου χρόνος. Εφόσον δεν έχουμε άλλη προσφυγή και ενστάσεις, είναι εφικτό στις αρχές της άνοιξης να έχουμε ανάδοχο και να πραγματοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να φέρουμε το αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από το επιτέλους καθαρό Ηράκλειο.

🔘 Από τις ζημιές, σε πλεόνασμα ο Δήμος Ηρακλείου

Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγησή μας με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη, τα αποτελέσματα του Ισολογισμού 2024 του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία καταγράφουν πλεόνασμα 3.500.000 ευρώ (έναντι ζημιών περίπου 6.500.000 το 2023) και ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 18.000.000 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 38.160.000 ευρώ το 2024 (από 37.000.000 το 2023), τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν στα 17.224.000 ευρώ (έναντι 13.200.000 του 2023) και το πάγιο ενεργητικό ανήλθε στα 382.500.000 ευρώ (έναντι 372.000.000 το 2023).

Αυτοί είναι μερικοί από τους αριθμούς που αποτυπώνουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής μας Αρχής. Δεν θέλω όμως να σταθώ στους αριθμούς, αλλά στην ουσία: Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε πιο θετικό έδαφος. Έχει επανέλθει σε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Έχει βελτιώσει την ταμειακή του ρευστότητα. Έχει αυξήσει τα ίδια κεφάλαια. Έχει ενισχύσει την αξιοπιστία του. Αυτά είναι αποτελέσματα της συστηματικής προσπάθειας και συνεργασίας όλων των μελών της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών μας. Είναι προϋποθέσεις ώστε αυτά οι προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής να πραγματοποιηθούν.

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη και όλα τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας για την πάρα πολλή, συστηματική, στοχευμένη και επίμονη δουλειά που γίνεται από την πρώτη μέρα της θητείας μας.

Εκτενέστερη αναφορά στον Ισολογισμό και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας θα γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα κατατεθεί προς έγκριση.

🔘 Εγκαινιάστηκε ο νέος χώρος του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Εγκαινιάσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη έναν νέο, λειτουργικό και άνετο χώρο που καλύπτει τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Αγίου Ιωάννη και φιλοξενεί επίσης το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι της περιοχής.

Το συγκεκριμένο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. εξυπηρετεί περισσότερους από 200 συμπολίτες μας προσφέροντας, όπως κάθε ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., πολύπλευρη φροντίδα. Με το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, το οποίο είναι πολύ αφιερωμένο σε αυτόν τον σκοπό, υποστηρίζει έμπρακτα και καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένας από τους πυλώνες της πολιτικής μας στην κοινωνική μέριμνα. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την αντικατάσταση του συνόλου των αυτοκινήτων του προγράμματος, ικανοποιώντας μια χρονίζουσα ανάγκη, ώστε το Βοήθεια στο Σπίτι να εκπληρώνει με καλύτερες προϋποθέσεις τον προορισμό του.

Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να έχουμε αυτό το όμορφο και λειτουργικό ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, όλους τους συνεργάτες του και το προσωπικό του Κέντρου. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και την κυρία Ειρήνη Κιοστεράκη η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του ακινήτου και η οποία δεν ενήργησε ως εκμισθώτρια: Φρόντισε η ίδια να καλύψει δαπάνες για την κατασκευή του κτιρίου και με αυτό τον τρόπο προσφέρει πρωτογενώς στον Δήμο Ηρακλείου.

Στα εγκαίνια του νέου χώρου παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Στέλα Αρχοντάκη, Αντώνης Περισυνάκης και Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και Μάρα Παναγιωτάκη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Κατερίνα Δουλγεράκη, η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου, οι εργαζόμενοι και πολλοί ωφελούμενοι του Κέντρου.

🔘 Προσλήψεις 38 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας είναι διαρκείς. Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιοποιήθηκε μια ακόμη προκήρυξη για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ συνολικά 38 ατόμων: 8 οδηγών και 30 ατόμων ως προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων – συνοδών απορριμματοφόρων, με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει στις 6/11.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την απόκτηση από τον Δήμο μας δυο οικοπέδων στον οικισμό «Μπουγάδα Μετόχι» στην Κνωσό, στα οποία υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα για το Θρησκευτικό Κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού, τα οποία ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές της Δρ. Αθανασίας Κάντα την περίοδο 2011 – 2017.

Την αγορά των δύο οικοπέδων χρηματοδότησε το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το 2023 η Επίτιμη Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αθανασία Κάντα προς τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Thomas Brogan και τον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος μας αποδέχθηκε το αίτημα τον Αύγουστο του 2023 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου Μανόλη Βασιλάκη.

Τα συμβόλαια μεταβίβασης των οικοπέδων υπέγραψαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης και οι ιδιοκτήτες τους Γιώργος Φρουδαράκης, Χαρίκλεια – Αντωνία Ανετάκη, Ελευθερία Ανετάκη και Κωνσταντίνος Ανετάκης. Τους ευχαριστούμε θερμά.

• Τη σημαντική δωρεά μηχανημάτων και εξοπλισμού φυσικοθεραπείας που έκανε ο Ηρακλειώτης συγγραφέας Στέλιος Βισκαδουράκης στο ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ Τάλως. Όπως ανέφερα και σε προηγούμενη ανάρτηση, ο Στέλιος Βισκαδουράκης είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει για τη δύναμη της θέλησής του, την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία αλλά και για τις ικανότητες και τα ταλέντα που έχει ξεδιπλώσει, ιδιαίτερα στην λογοτεχνία. Αυτή η δωρεά, προστίθεται σε μια μακριά αλυσίδα πράξεων κοινωνικής προσφοράς και παρέμβασης στα κοινά από τον ίδιο. Τον ευχαριστούμε θερμά.

• Τις εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΗ στις περιοχές των Καμινίων, των Δειλινών, των Μαλάδων και ανατολικά της Θερίσου.

• Την πρώτη από τις επτά διαλέξεις του Εμμανουέλε Argento με θέμα «Από το σπήλαιο του Πλάτωνα στο Μatrix», που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού.

• Την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών στους εργαζόμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας από το ΕΚΑΒ, στην οποία παρευρέθηκα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη, τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκο Γιαννακουδάκη και μέλη του ΕΚΑΒ.

• Τη διημερίδα “CareerPathYouth” που διοργάνωσαν οι Αντιδημαρχίες Εθελοντισμού και Παιδείας, σε συνεργασία με το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και την υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

• Τον εορτασμό της 85ης Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στη Νέα Αλικαρνασσό και στο κέντρο του Ηρακλείου.

📌Στο τέλος της ερχόμενης βδομάδας θα βρεθούμε στην Αλεξανδρούπολη για το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε μια περίοδο με ιδιαίτερες δυσκολίες για την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση που παραμένει ουραγός στην Ευρώπη, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά. Για το θέμα αυτό, περισσότερα προσεχώς.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!