Βορίζια: Σύσκεψη στην ΕΛ.ΑΣ. για να αποφευχθεί νέα έκρηξη στο χωριό

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από έκρηξη βόμβας το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι

Ευρεία σύσκεψη υπό την ηγεσία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρη Μάλλιου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών των αρχών.

Κεντρικό ζήτημα, όπως τονίζεται, αποτελεί η διαχείριση της «επόμενης ημέρας» σε μια περιοχή που παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τους φόβους για αναζωπύρωση της έντασης να παραμένουν έντονοι. Κάποιοι εκτιμούν μάλιστα πως η κατάσταση δεν θα εκτονωθεί ούτε μετά τις κηδείες των θυμάτων, καθώς «τώρα αρχίζουν όλα».

Από την ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ γίνεται προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι η υπόθεση θα έχει συνέχεια και βάθος. Εκτός από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στην Κρήτη έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, συνοδευόμενος από κλιμάκια της ΕΚΑΜ που ενισχύουν τις τοπικές δυνάμεις.

Η τραγωδία στα Βορίζια έχει αφήσει πίσω της νεκρούς, τραυματίες και μια κοινωνία βυθισμένη στο πένθος, η οποία προσπαθεί να ξαναβρεί την ανθρωπιά και τη συνοχή της.

Βορίζια

Στο χωριό του Δήμου Φαιστού επικρατούν σκηνές βαθιάς οδύνης και σιωπηλού σοκ, καθώς το μακελειό με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες έχει «παγώσει» τον χρόνο και τη ζωή των κατοίκων.

«Ας μη ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά»

Η φρίκη των τελευταίων ωρών έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Στα κοινωνικά δίκτυα δεκάδες χρήστες εκφράζουν θλίψη, αγανάκτηση αλλά και οργή για τη συνεχιζόμενη βία που εξακολουθεί να στιγματίζει το νησί. Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα που αναρτήθηκε σε γνωστή ομάδα του Facebook αποτυπώνει με ευαισθησία την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων:

«Τα Βορίζα σήμερα πονάνε. Πονάνε βαριά… και κανείς δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό του αυτό που έγινε.

Όμως σας παρακαλώ, ας μη ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά. Φτάνει ο πόνος που υπάρχει ήδη. Τα κακόβουλα σχόλια, οι φήμες και τα λόγια του θυμού δεν βοηθούν κανέναν· μόνο πληγώνουν κι άλλο τους ανθρώπους που ματώνουν.

Όλοι θέλουμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Να φανεί η αλήθεια και να βρει ο καθένας το δίκιο του όπως πρέπει.

Μη βάζουμε όλους στο ίδιο σακί· καλό είναι να μην τους τσουβαλιάζουμε. Δεν φταίνε όλοι, υπάρχουν άνθρωποι που τώρα δεν μπορούν ούτε να μιλήσουν απ’ τη στεναχώρια.

Τα Βορίζα ήταν πάντα τόπος περήφανος, με καρδιά, με ανθρωπιά. Ας σταθούμε τώρα ο ένας δίπλα στον άλλο, με σεβασμό και αγάπη. Κουράγιο σε όσους έχασαν δικούς τους. Η σκέψη όλης της Κρήτης είναι μαζί σας».

Στο ίδιο πνεύμα, η πρώην Νομάρχης Ηρακλείου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, με δημόσια ανάρτησή της τόνισε την ανάγκη να σταματήσει επιτέλους ο κύκλος αίματος στο νησί, γράφοντας:

«Όταν η σιωπή σκοτώνει, η ανοχή είναι συνενοχή.

Η Κρήτη δεν χρειάζεται άλλες βεντέτες. Χρειάζεται Αφοπλισμό, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια – Τώρα.

Κατασχέσεις όπλων με σχέδιο

Προληπτική αστυνόμευση

Αυστηρές ποινές και ταχεία δικαιοσύνη

Εκπαίδευση για αλλαγή νοοτροπίας

Γραμμή καταγγελιών με ανωνυμία

Η κοινωνία πρέπει να μιλήσει. Το κράτος πρέπει να δράσει».

Πώς φτάσαμε στο μακελειό: Το ακίνητο που άναψε τη φωτιά

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Όπως αναφέρει το Cretalive, υπήρξε η τραγική κορύφωση μιας μακρόχρονης και βαθιά ριζωμένης αντιπαλότητας ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση με ένοπλα περιστατικά, προστριβές και αντεγκλήσεις.

Περίπου έναν χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια κοινωνικής συνάθροισης, οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με όπλα, που κατέληξε ακόμη και σε τροχαίο. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού αναγκάστηκαν τότε να «πηγαίνουν πόρτα-πόρτα» για να συλλέξουν μαρτυρίες, όμως, όπως συμβαίνει συχνά στην Κρήτη, «κανείς δεν μιλούσε». Επικράτησε για ακόμη μία φορά ο «νόμος της σιωπής», αφήνοντας την ένταση να σιγοκαίει.

Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που κατοικεί σε διαφορετικό σημείο των Βοριζίων από την οικογένεια Καργάκη, αγόρασε οικόπεδο κοντά στην περιοχή όπου διαμένει η άλλη πλευρά και ξεκίνησε οικοδομικές εργασίες.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να ενόχλησε τους Καργάκηδες, είτε επειδή θεώρησαν πως «παραβιάστηκε» η περιοχή τους είτε γιατί πιθανόν υπήρχε ενδιαφέρον και από τη δική τους πλευρά για το ίδιο ακίνητο.

Η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην υπό κατασκευή οικοδομή, για την οποία ο δράστης δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, αποτέλεσε το σημείο χωρίς επιστροφή. Η οικογένεια Φραγκιαδάκη άφησε ευθέως υπόνοιες εναντίον της άλλης πλευράς, γεγονός που οδήγησε σε νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον σπιτιού των Καργάκηδων.

Λίγες ώρες μετά, το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που κλιμάκιο της αστυνομίας πραγματοποιούσε αυτοψία στο σημείο της έκρηξης, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Εκτιμάται ότι υπήρξε τυχαία συνάντηση μελών των δύο οικογενειών που κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους, μια λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε ανταλλαγή πυρών.

Όπως καταγράφεται από μαρτυρίες, οι δύο πλευρές άρχισαν να πυροβολούν ανεξέλεγκτα η μία την άλλη, αδιαφορώντας για τους περαστικούς και τους κατοίκους. Μια 26χρονη γυναίκα τραυματίστηκε ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της, αποτυπώνοντας τη φρίκη και την αγριότητα της σκηνής.https://www.newsbomb.gr/