Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο ΟΦΗ ξεκίνησε από ανθρώπους λαϊκούς στις γειτονιές και αγκάλιασε όλη την πόλη μπαίνοντας στις ψυχές των ανθρώπων»

Στην έκθεση ιστορικών φωτογραφικών ντοκουμέντων του ΟΦΗ στο αίθριο της Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Την έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων από την 100ετή πορεία της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ στο αίθριο της Λότζια, που διοργανώνει ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Συλλόγου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το μεσημέρι του Σαββάτου 29/11.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιηγήθηκε στην έκθεση, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη, τον πρώην πρόεδρο του ΟΦΗ Κώστα Καζανάκη και στελέχη της ομάδας και σε δήλωσή του τόνισε από την ίδρυσή του αγκάλιασε όλη την πόλη και μπήκε στις ψυχές των ανθρώπων, τονίζοντας:

«Είμαστε σήμερα εδώ στο αίθριο της Λότζια με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για να θυμηθούμε ξανά αυτή την πορεία που είναι σύμφυτη με την πορεία της πόλης του Ηρακλείου, της κοινωνίας της και της ανάπτυξης του αθλητισμού σε ένα βάθος 100 χρόνων.

Είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε ότι ο ΟΦΗ είναι ποδόσφαιρο, είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο του σήμερα με τις διακρίσεις και τις συγκινήσεις που μας έχει χαρίσει και που μας χαρίζει. Είναι η ομάδα που στηρίζουμε. Ο ΟΦΗ είναι και κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι ο Ερασιτεχνικός Αθλητισμός.

Είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ, η ποδηλασία, ο στίβος. Είναι πάρα πολλά αθλήματα στα οποία έχουν υπάρξει μεγάλες διακρίσεις. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές αλλά αυτό στο οποίο γυρνάμε ξανά, ιδιαίτερα σήμερα, είναι αυτή η πορεία των 100 χρόνων. Είναι ο ΟΦΗ που ξεκίνησε από το γυμναστήριο της οδού Ιδομενέως.

Ξεκίνησε από τα καφενεία, τα «Χεντέκια», από ανθρώπους λαϊκούς στις γειτονιές και αγκάλιασε όλη την πόλη μπαίνοντας στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό είναι το στοιχείο του λαϊκού αθλητισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίζουμε και σήμερα. Είναι οι ευκαιρίες που δόθηκαν και σε γυναίκες σε μια περίοδο που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα μπορούν να αθληθούν, να αναδειχθούν και να διακριθούν όπως τη δεκαετία του 1920.

Αυτό έγινε από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και αυτή τη πορεία εξακολουθεί και σήμερα δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά, σε νέους, σε γυναίκες και άντρες να αθληθούν και να διακριθούν σε πάρα πολλά αθλήματα. Όλη αυτή την πορεία την αναδεικνύουμε σήμερα εδώ και είναι μεγάλη η χαρά μου που υποδεχόμαστε στο αίθριο της Λότζια τον ΟΦΗ σε αυτή του τη διάσταση»