Αλέξης Καλοκαιρινός : Ολοκληρώνεται ο Σεπτέμβριος, με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου.

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ολοκληρώνεται ο Σεπτέμβριος, με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου.

ℹ️ Μεταξύ άλλων, αυτή την εβδομάδα είχαμε τη δημοπράτηση του έργου ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού, τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για μια σειρά έργων, τις ασφαλτοστρώσεις στη Νέα Αλικαρνασσό, τα έργα δημιουργίας νέων παιδικών χαρών, τη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τις εξελίξεις στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού ATMC 2025, το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου μας, κ.α. Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην κορυφή της ατζέντας

Μέρα με την ημέρα βελτιώνεται η κατάσταση και ομαλοποιείται η αποκομιδή, παραμένουν όμως σημειακά προβλήματα σε ορισμένες περιοχές του Δήμου. Τα αντιμετωπίζουμε ένα προς ένα, με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τους συνεργάτες μου, που έχουν δώσει όλο τους τον εαυτό σ’ αυτό το εγχείρημα και τους ευχαριστώ.

Τα μεταβατικά μέτρα ενίσχυσης της Υπηρεσίας στον τομέα της ανακύκλωσης συνεχίζονται, έπειτα από την τροποποίηση της απόφασής μας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και χωρίς να έχουμε χάσει ούτε μια μέρα (σωστότερα: μια νύχτα) στα δρομολόγια της αποκομιδής, παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικό στόχο:

Να καθαρίσουμε την πόλη. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης που σχεδιάσαμε, αποφασίσαμε και θέσαμε σε κίνηση. Μέχρι τότε όμως, μέχρι τη στιγμή μετά την οποία το νέο μεικτό σύστημα θα είναι σε ισχύ έχοντας αντιμετωπίσει παθογένειες ετών, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της Υπηρεσίας και η εφαρμογή αυτών των μεταβατικών μέτρων.

Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που στηρίζετε και γίνεστε μέρος αυτής της προσπάθειας. Που ενημερώνετε την Υπηρεσία για την κατάσταση στις δικές σας γειτονιές. Υπάρχουν φυσικά και ορισμένοι που εξακολουθούν να ρυπαίνουν, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα, τα οποία το τελευταίο τρίμηνο έχουν ανέλθει στο ποσό των 50.000 ευρώ.

🔘 Συνάντηση εργασίας για έργα υποδομής και ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας που έχουμε με την Περιφέρεια Κρήτης, συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη μια σειρά έργων υποδομών και ανάπτυξης που βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης.

Μεταξύ αυτών και για τον νέο, μεγάλο κόμβο της Λ. 62 Μαρτύρων, στη συμβολή της με τις οδούς Μεσσαράς, Ν. Ρεστιβάκη, Πετράκη και Ευαγγελίας Φραγκάκη, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, όπου αναζητούμε το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή, με τον επαναπροσδιορισμό της φοράς κατεύθυνσης των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο, τη ρύθμιση της ασφαλούς κίνησης πεζών και ΑμεΑ με τη δημιουργία νέων διαβάσεων, την επέκταση των πεζοδρομίων, την εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαμπερούς κίνησης των οχημάτων που κινούνται επί της Λ. 62 Μαρτύρων.

Συζητήσαμε επίσης την πρόοδο των έργων του Δήμου μας που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), και μεταξύ αυτών την ένταξη της πράξης των «Υπηρεσιών Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» για τα προγραμματισμένα έργα με στόχο την ουσιαστική επιτάχυνση της ωρίμανσής τους και την ταχύτερη και ορθή υλοποίησή τους.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι προτάσεις του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ ξεχωρίζει το εμβληματικό έργο κατασκευής του υπερσύγχρονου αρδευτικού δικτύου το οποίο θα καλύψει το σύνολο των αρδευτικών αναγκών του Δήμου, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στον αστικό ιστό.

Το δίκτυο αυτό θα τροφοδοτείται με 36.000 κυβικά μέτρα αρδευτικού νερού, τα οποία θα προκύπτουν από τη λειτουργία της νέας Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, η οποία βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής, με προϋπολογισμό 18.183.625,64 € (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Ευχαριστώ και από εδώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την εξαιρετική συνεργασία και τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον Δήμο Ηρακλείου.

🔘 Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού, από την Ίδης μέχρι την Γιαμαλάκη, προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ

Ένα σημαντικό έργο ενταγμένο στο αναθεωρημένο σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου, που θα αλλάξει την εικόνα της κεντρικής λεωφόρου αναζωογονώντας την τοπική επιχειρηματικότητα, μπήκε σε στάδιο δημοπράτησης.

Μια παρέμβαση που μαζί με τα συνοδά έργα (υπογειοποιήσεις δικτύων, αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες) έχει προϋπολογισμό 1.768.419,06 ευρώ, χρηματοδοτείται 100% από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και καλύπτει ένα τμήμα της λεωφόρου μήκους 255 μέτρων. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η δημιουργία όδευσης τυφλών, νέες δαπεδοστρώσεις, νέες φυτεύσεις, νέος ηλεκτροφωτισμός και αναβάθμιση όλων των δικτύων.

Παράλληλα, συναρθρώνεται με δυο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν: Την ανάπλαση και του δεύτερου τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού, από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα και τη διαμόρφωση της οδού Μάχης Κρήτης από την Πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου.

Τα παρακολουθούμε όλα από κοντά μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και τους συνεργάτες μας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τους ευχαριστώ όλους για τα αποτελέσματα.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ με την οποία καταρρίπτονται οι αιτιάσεις ιδιωτικού χημικού-οινολογικού εργαστηρίου περί δήθεν «ακαταλληλότητας» του νερού ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου.

• Την εξέλιξη των έργων ασφαλτόστρωσης στη Νέα Αλικαρνασσό, στις οδούς Δημοκρατίας, Καρίας, Σταδίου, Ηρακλείτου, Αβαρά, Μπουμπουλίνας, Αταλάντης, Νικηταρά, Τσολάκη και Σκόπα. Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τρίτων φορέων (εταιρειών οπτικών ινών, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) και τις οποίες παρακολουθήσαμε από κοντά μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρο Τσουλφά και Γιάννη Φράγκο.

• Τα έργα δημιουργίας νέων παιδικών χαρών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο 13ο, 54ο & 77ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και αμέσως μετά συνεχίζονται με την ανακατασκευή της παιδικής χαράς της πλατείας Νικαίας από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας.

Πρόκειται για έργα που θα πραγματοποιηθούν σε 70 παιδικές χαρές, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Στις εργασίες προβλέπεται η ετήσια συντήρηση των παιδικών χαρών, οπτικός έλεγχος δύο φορές το μήνα και λειτουργικός έλεγχος μια φορά το μήνα, με στόχο τον εντοπισμό φθορών και την άμεση αντικατάσταση.

• Τη νέα αυστηρή σύσταση και έκκληση από την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους στα ακίνητα τους και να προχωρούν στις απαραίτητες συντηρήσεις.

• Την επόμενη μέρα της ΔΕΠΑΝΑΛ, όπου με βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες και έχοντας απαλλαγεί οριστικά από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού, ύψους 11.814.687,43 ευρώ η οποία με τους τόκους και τις προσαυξήσεις της δεκαετίας ξεπερνούσε τα 22.000.000 ευρώ, όπως πετύχαμε, συνεχίζει δυναμικά την εφαρμογή του αναπτυξιακού επιχειρησιακού της σχεδίου. Μεταξύ άλλων, προχωράει σε στοχευμένες κινήσεις εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των καταστημάτων της, καθώς και στη δημιουργία νέων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Δημοτικής Επιχείρησης.

• Τη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη και όλων των εμπλεκομένων Φορέων. Στόχος, ο σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα.

• Το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τις εξελίξεις στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού ATMC 2025 και την υποδοχή των συνέδρων που κάναμε στη Λότζια μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη.

Ένα Συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με συνδιοργανωτή το Δήμο Ηρακλείου.

• Το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με τη συμμετοχή 27 εθελοντικών ομάδων από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, με την πρωτοβουλία και τη φροντίδα της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Χρονάκη – Δαφέρμου.

• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των δίσκων 78 στροφών που δωρήθηκαν το 2023 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη από τον Προέδρο του Ιδρύματος Πολιτισμική Κρήτη/Cultural Crete-USA Μανόλη Βεληβασάκη, τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί θερμά. 578 δίσκοι βινυλίου γραμμοφώνου 78 στροφών με ρεμπέτικα, δημοτικά, μικρασιάτικα, εκκλησιαστικά, κρητικά, κωμικά, δωδεκανησιακά, ελαφρά, κλασικά, δημώδη και επιθεωρησιακά τραγούδια, βρίσκονται πλέον στη διάθεση ερευνητών, επιστημόνων και λάτρεων της μουσικής, στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

• Την συνάντηση στη Λότζια με τον Πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα Muhammad Aamar Aftab Qureshi, όπου βασική συνισταμένη της συζήτησης αποτέλεσαν οι ροές παράνομων μεταναστών στο νησί.

• Την ορκωμοσία μιας νέας μόνιμης υπαλλήλου που πραγματοποιήσαμε με την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη. Της Κυριακής Σελεμίδου, η οποία διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2021.

• Την άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2025» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/10 με τη δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Μην τρομάξετε.

📌Την Τετάρτη 1/10/25, ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση της προσφυγής του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το τμήμα της «παράκαμψης Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ.

Το Δημόσιο δεν κατέθεσε προτάσεις και η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 10/12/2025. Κάτι που ήταν επιθυμητό και από τον Δήμο Ηρακλείου, με δεδομένη τη συνεργασία και τη συνεννόηση στην οποία βρισκόμαστε με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, διεκδικώντας μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που αποσκοπούν όχι απλώς στη μείωση της κυκλοφοριακής βλάβης και εξάλειψη των κινδύνων πολιτικής προστασίας, αλλά σε σημαντικό όφελος κυκλοφοριακών διασυνδέσεων των τμημάτων της πόλης που διχοτομεί ο σημερινός ΒΟΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και προετοιμαζόμαστε για μια ακόμη συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νίκο Ταχιάο.

Επίσης, αύριο Δευτέρα (29/9) παρουσιάζεται και τίθεται προς έγκριση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου μας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!