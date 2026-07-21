Αλέξης Σταμάτης: Πέθανε ο γνωστός συγγραφέας

Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών

Ο Αλέξης Σταμάτης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γεννημένος στην Αθήνα και προερχόταν από μια οικογένεια με έντονη παρουσία στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Πατέρας του ήταν ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Κώστας Σταμάτης, ενώ μητέρα του η ηθοποιός Μπέτυ Αρβανίτη, γεγονός που συνέβαλε ώστε να αναπτύξει από νωρίς στενή σχέση με τη δημιουργία και τις τέχνες.

Αρχικά ακολούθησε τον δρόμο της αρχιτεκτονικής. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια μετέβη στο Λονδίνο, όπου διεύρυνε το γνωστικό του πεδίο με σπουδές στην αρχιτεκτονική, αλλά και στον κινηματογράφο. Η επαφή του με διαφορετικά δημιουργικά αντικείμενα επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία και το έργο του.

Πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή, εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποκτώντας σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, η λογοτεχνία και η καλλιτεχνική έκφραση ήταν εκείνες που τελικά κέρδισαν το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργικής του ενέργειας.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από τη διαρκή αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, αξιοποιώντας επιρροές από την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Με το έργο του άφησε το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα, ενώ η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί την απώλεια μιας ξεχωριστής δημιουργικής παρουσίας, που συνέδεσε διαφορετικές τέχνες και καλλιέργησε μια πολυσχιδή πορεία στον χώρο του πολιτισμού.