Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ – Εν αναμονή ανακοινώσεων από τη διοίκηση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ εντός της ημέρας για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού της εταιρείας.

Αναμένονται διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα ΕΛΤΑ για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι οποίες παράλληλα καταλογίζουν στις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου την ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, που έχει «πυροδοτήσει» αντιδράσεις στην κοινωνία και κυρίως τον κόσμο που ζει στην επαρχία.

«Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές», τονίζουν αρχικά κυβερνητικές πηγές.

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από τη συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων», σημειώνεται ακόμη από το Μέγαρο Μαξίμου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
