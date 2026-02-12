Άμεση εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας στο Ηράκλειο

Συνελήφθη ένας ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία

και δυο ακόμα ημεδαποί για έκθεση

Εξιχνιάσθηκε άμεσα υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπού για την οποία συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και κλοπή καθώς και δυο ακόμα ημεδαποί (48χρονος και 28χρονη) κατηγορούμενοι για έκθεση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (11.02.2026) εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός εγκαταλειμμένου κτιρίου 40χρονος ημεδαπός.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προέκυψε ότι ο 37χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο, πράξη που τελέσθηκε παρουσία του 48χρονου και της 28χρονης, οι οποίοι εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.