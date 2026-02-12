Αναζήτηση
«Το Καρναβάλι της Λίμνης» Κυριακή 22 Φεβρουαρίου2026 στον Άγιο Νικόλαο – Δηλώστε συμμετοχή στις ομάδες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έλα και ‘συ να ζήσεις μοναδικές στιγμές στο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ.
Δες τις ομάδες και δήλωσε την συμμετοχή σου.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα!!!!

1. ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ κ. Χατζηβασιλείου : 6972946555
«Όλα είναι θέμα Πινελιάς»

2. ΑΛΥΚΕΙΤΟΡΣ ΕΛΟΥΝΤΑ : κ. Εγγλεζάκης: 6945899382
«Η πόλη των φαντασμάτων»

3. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ : κ. Καφετζάκη, 6989297923/6981543200
«ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ – Το κουράδι της σιωπής»

4. 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου : κ. Τζανοπούλου, 6980989432
«Φουρτουνάκηδες & Βροντάκηδες»

5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ : κ. Ατσαλή, 6979776825/6973386098
«Μύγες σε αποστολή»

6. ΡΩΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΜΑΤΡΙΟΣΚΑ», κα Μαυροφόρου: 6996947349/6977584359
«Μάσα και Αρκούδος»

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: κ. Τζαγκουρνή, 6943850520
«Ήρθαν τ’ άγρια να διώξουν τα ήμερα»

8. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Σγουρού, 6971603923
«CIELO NOTTURNO»

9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: κ. Κουνενάκη, 6978510886
«ΟΠΕΚΕΠΕ»

10. ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Κασωτάκης, 6972051694
«DISCO STUDIO»

11. Κριτσά, κ.Καπαράκης: 6976912683
«Όλα τ’ άπλυτα στη φόρα»

12. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : κ. Ζερβού, 6971627837
«Φουρνάρης και Φουρνάρισα»

13. Νεάπολη κ. Καμαράτος : 6980991026
«Sleep all over»

