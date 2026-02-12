Ρέθυμνο:Ονοματοδοσία πλατείας στα Λιβάδια Μυλοποτάμου στη μνήμη του Ντεληδαντρέα και της Γαρυφαλλιάς Νύκταρη

Με ιδιαίτερο σεβασμό και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο του ετήσιου μνημοσύνου τους, στα Λιβάδια η τελετή ονοματοδοσίας σημείου της πλατείας του χωριού, αφιερωμένου στη μνήμη του Ντεληδαντρέα και της Γαρυφαλλιάς Νύκταρη. Δύο ανθρώπων που συνέδεσαν το όνομά τους με την ανιδιοτελή προσφορά, την αφοσίωση στην οικογένεια και το διαχρονικό φιλότιμο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στα παιδιά τους, τα οποία προχώρησαν στη δημιουργία ενός πέτρινου τραπεζιού με καθίσματα και στη φύτευση ενός δέντρου, ως διαρκές σύμβολο ενότητας και συνέχειας. Ένας χώρος συνάντησης και μνήμης, δίπλα στο σημείο όπου ακούγονται καθημερινά οι φωνές των παιδιών του χωριού, υπενθυμίζοντας ότι οι αξίες περνούν από γενιά σε γενιά μόνο όταν τις κρατούμε ζωντανές.

Ο Ντεληδαντρέας και η Γαρυφαλλιά Νύκταρη έφυγαν μαζί, όπως μαζί πορεύτηκαν σε κάθε βήμα της ζωής τους, αφήνοντας πίσω ένα αποτύπωμα ήθους και αθόρυβης, ανιδιοτελούς προσφοράς. Άνθρωποι λιτοί, μετρημένοι, με το σπίτι και την καρδιά τους πάντα ανοιχτά, στάθηκαν δίπλα σε όποιον τους χρειάστηκε χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα. Υπήρξαν στήριγμα της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανές τις αξίες της ενότητας, του φιλότιμου και της αξιοπρέπειας σε μια εποχή που όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα.

Η πλατεία φέρει πλέον το όνομα της Γαρυφαλλιάς Νύκταρη ως ελάχιστο φόρο τιμής σε μια γυναίκα που, με προσωπική πρωτοβουλία και καθημερινή φροντίδα, μεριμνούσε επί σειρά ετών, καθημερινά, αθόρυβα και σταθερά ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός και περιποιημένος.

Με πράξεις απλές, που όμως φανερώνουν αρχοντιά ψυχής και αληθινό φιλότιμο. Γιατί τελικά η ποιότητα ενός τόπου μετριέται με ανθρώπους που έχουν μάθει να αγαπούν και να φροντίζουν ό,τι είναι κοινό, σαν να είναι δικό τους. Και αυτό είναι μάθημα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

Κατά την τελετή, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα και τη διαδρομή τους, τονίζοντας ότι «οι κοινότητες δεν στηρίζονται μόνο σε έργα, αλλά σε ανθρώπους με ήθος και χαρακτήρα». Επεσήμανε ότι η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί πράξη ευγνωμοσύνης και ευθύνης, ώστε οι νεότεροι να γνωρίζουν και να εμπνέονται από εκείνους που τίμησαν τον τόπο τους με τη στάση ζωής τους.

Ιδιαίτερα συνεχάρη τα παιδιά της οικογένειας, τον Αντιδήμαρχο Αστρινό Νύκταρη, τον Ηρακλή, τον Μανώλη, και τη Μαρία για την πρωτοβουλία τους να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη των γονέων τους, μετατρέποντας την αγάπη και τον σεβασμό σε έναν διακριτικό αλλά ουσιαστικό τόπο αναφοράς για όλο το χωριό.