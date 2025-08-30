Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στις εργασίες του 38ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποταμιτών

Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το μεγάλο θεματικό Φεστιβάλ Μυλοποτάμου.
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 38ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποταμιτών, το οποίο φέτος ανέδειξε έναν κοινό στόχο με ξεχωριστή αναπτυξιακή και πολιτιστική δυναμική: τη διοργάνωση ενός μεγάλου θεματικού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου στο Μετρό Συντάγματος, στην «καρδιά» της Αθήνας, από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025.
Η πρόταση κατατέθηκε από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, κατά τις εργασίες του 38ου Συνεδρίου, στο Μελιδόνι, στις 23 Αυγούστου και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους της περιοχής και πλήθος φορέων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή βούληση για εξωστρέφεια, συνεργασία και προβολή του τόπου σε πανελλαδικό επίπεδο.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Μυλοποτάμου. Μέσα από βιωματικές δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, το φεστιβάλ θα «μεταφέρει» το πνεύμα και τη μοναδικότητα του Μυλοποτάμου και της Κρήτης στην πρωτεύουσα.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κάλεσμα εξωστρέφειας, με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος, την τουριστική προώθηση της περιοχής και τη σύνδεση της τοπικής ταυτότητας με σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές.
Το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο διοργάνωσε η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών», με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Μυλοποτάμου. Τη δεξίωση προσέφερε -με δικό του κόστος- ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδονίου, ενώ μέγας χορηγός για άλλη μια χρονιά ήταν ο Φαρατσανός επιχειρηματίας στις ΗΠΑ, Γιώργος Σιγανός.
Κατά τη διάρκεια του 38ου Συνεδρίου, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος θεσμός διαλόγου, αναδείχθηκαν για άλλη μια χρονιά ζητήματα που αφορούν στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία ως τρεις βασικούς άξονες για το μέλλον της περιοχής.
Μάλιστα, συμφωνήθηκε να τεθεί ως στόχος η λειτουργία θερινού-χειμερινού σχολείου, προκειμένου να αναδειχθεί η άυλη πολιτιστική κληρονομία της περιοχής. Επιπλέον, τίθεται κοινή πρωτοβουλία διατύπωσης κειμένου διαμαρτυρίας, για τη στοχοποίηση των κατοίκων της περιοχής, λόγω παραβατικών συμπεριφορών μιας μικρής μερίδας πολιτών.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο της Ι.Μ. Αττάλης -Μπαλή π. Παρθένιο, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομου.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, Μανώλης Κυρίμης, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγαστή συνεργασία της Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους της περιοχής και συνολικά τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους παραγωγικούς φορείς.
Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ανακοίνωσε το ειδικό φεστιβάλ στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής του Μυλοποτάμου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της τιμητικής εκδήλωσης για τους πρωτοετείς φοιτητές, με την απονομή χρηματικών βραβείων και άλλων δώρων. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε θερμά τον μέγα χορηγό Γιώργο Σιγανό, τους Δήμους, καθώς και όλες τις εταιρείες για τις χορηγίες τους.
Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, αναφέρθηκε στο όραμα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο βασίζεται στη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την ενότητα. Επισήμανε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν καλλιεργούν αυταπάτες, αλλά εργάζονται για την αναβάθμιση των υποδομών, την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ