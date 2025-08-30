Σε δοκιμασία οι σχέσεις Εκκλησίας της Κρήτης – Φαναρίου – Δρομολόγηση εξελίξεων

Με ανακοινωθέν του, το Πατριαρχείο αναφέρεται στην έναρξη αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας του νησιού.
Σημαντικές εξελίξεις για την εκκλησία της Κρήτης δρομολογεί το επίσημο ανακοινωθέν, που εξέδωσε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Κρήτης: «ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον».
Η εξέλιξη δρομολογεί νέα βάση στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου-Εκκλησίας Κρήτης και ενδεχομένως αναθεώρηση της διοικητικής λειτουργίας της τελευταίας.
Η κίνηση, αν και ήταν αναμενόμενη και γνωστή σε μέλη της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, σίγουρα δημιουργεί νέες συνθήκες, καθώς πλέον εκφράζεται επίσημα και με τον πιο σαφή τρόπο η πρόθεση του Πατριαρχείου να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στη διοικητική λειτουργία της Εκκλησίας της Κρήτης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα επηρεάσει όχι μόνον την διαχείριση Μητροπόλεων, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ Μητροπολιτών και Πατριαρχείου. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της εποπτείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα στη Διοίκηση.
Παράλληλα, η Σύνοδος εξέτασε προσφυγές προηγούμενων Μητροπολιτών και επανέλαβε την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού, ενισχύοντας το ιστορικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά.
Στο πλαίσιο της Συνόδου, εξετάστηκε επίσης η προσφυγή του πρώην Μητροπολίτη Πάφου, κ. Τυχικού, ο οποίος θα κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον της Συνόδου στην επόμενη συνεδρία, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος αναφέρθηκε επίσης στον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου, κ. Δαμιανό, τον οποίο συνεχίζει να αναγνωρίζει ως νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο, επαναβεβαιώνοντας το ιστορικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά.
Στο μέτωπο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αποφασίστηκαν σημαντικές εκλογές: ο Ιερολ. Αρχιδιάκονος κ. Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης εξελέγη Χωρεπίσκοπος Καμπέρας, ενώ ο Πρωτοσύγκελλος κ. Χριστοφόρος Κρικέλης ανέλαβε ως Βοηθός Επίσκοπος Κερασούντος, στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου.
Οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν και σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, με αναμενόμενη συζήτηση επιπλέον θεμάτων εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.
Το ανακοινωθέν του πατριαρχείου αναφέρει:
Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Κατ᾿ αὐτήν:
α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,
β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,
γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,
δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ