Δήμος Γόρτυνας:Άνοιξε τις πύλες του το Θέατρο Βράχων Γέργερης

Το Θέατρο Βράχων Γέργερης, ένα εμβληματικό έργο για την Δημοτική Ενότητα Ρούβα και, συνολικά, για τον Δήμο Γόρτυνας, άνοιξε και επίσημα τις πύλες του στο κοινό. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό, Έκθεση Φωτογραφίας από τον φωτογράφο Μανόλη Πρινιανάκη, Έκθεση Ζωγραφικής από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Φυλακτής Ζαχαριουδάκη και το Θεατρικό Δρώμενο «Ν-ΥΦΕΣ-ΠΡΟΙΚΙΑ» (Αναβίωση εθίμου προικιών – Επιμέλεια:

Πρινιανάκη Μαρία, Αναστασάκη Μαρία. Μουσική Επιμέλεια: Μαραγκάκη Πόπη, Ψαρουλάκης Κωνσταντίνος – Από την Ομάδα Νέων – Ενηλίκων Γέργερης, με την συμμετοχή της χορευτικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης).

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η αποπεράτωση αυτού του θεάτρου υπήρξε προτεραιότητα τόσο για εμάς, ως δημοτική αρχή, όσο και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Γιατί στην εποχή που ζούμε, μια εποχή αβεβαιότητας με ατελείωτες προκλήσεις, μια εποχή στην οποία ακόμα και η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, ακόμα και οι ύψιστες αρχές και αξίες της ανθρωπότητας δοκιμάζονται, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κινητήριος δύναμη.

Είναι το φως που μας καθοδηγεί, είναι η γλώσσα της ανθρωπιάς, της ενότητας, της ελπίδας, είναι το μονοπάτι προς την συλλογική ανάταση. Το Θέατρο Βράχων Γέργερης μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε φάρο πολιτισμού, που δεν θα ενισχύσει απλώς την καλλιτεχνική έκφραση, αλλά θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην τοπική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την μοναδική ταυτότητα της Γέργερης, της Νυβρίτου, του Πανασού, ολόκληρου του Δήμου Γόρτυνας».

Ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης και ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ρούβα, Στέλιος Σηφάκης, ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, καθώς και όλους τους συντελεστές και υποστηρικτές των καλλιτεχνικών δράσεων που φιλοξενούνται στο Θέατρο Βράχων Γέργερης, το τριήμερο 29 – 31 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκαν, για το έργο, την πολύτιμη προσφορά και την καθοριστική συμβολή τους στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου, οι πρώην Δήμαρχοι Ρούβα, Φανούριος Οικονομάκης και Νικόλαος Πρινιανάκης. Τιμήθηκε, επίσης, η εκπαιδευτικός, πρώην διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης, Μαρία Πρινιανάκη, για την αφοσίωση και το έργο της στην εκπαίδευση και για την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της κοινωνίας της Γέργερης.

Στα εγκαίνια του Θεάτρου Βράχων Γέργερης, παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Μανώλης Συντυχάκης, οι αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Μουλιανάκης, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κατερίνα Τσιμπλοστεφανάκη, Μαρία Σέγκου, η γενική γραμματέας του Δήμου Γόρτυνας Κέλυ Γαρεφαλάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Νυβρίτου Μανώλης Ψωμάς, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής

και πλήθος κόσμου.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η Έκθεση Φωτογραφίας (από τον φωτογράφο, Μανόλη Πρινιανάκη) και η Έκθεση Ζωγραφικής (από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Φυλακτής Ζαχαριουδάκη) θα είναι ανοικτές ως τις 22:00, ενώ την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 20:30, θα παρουσιαστεί η Θεατρική Παράσταση: «Η εκατομμυριούχος» (του Μπέρναρ Σω), από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας. (Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαννίδης. Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας). Από τις 20:30, θα είναι ανοικτές για το κοινό και οι Εκθέσεις Φωτογραφίας και Ζωγραφικής.