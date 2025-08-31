ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Από τις 14:00 έως και τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα η επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το επιτρεπόμενο ωράριο για την στάθμευση των οχημάτων ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου τροποποιείται από την Δευτέρα 1 μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο προαύλιος χώρος (που ήδη από τις αρχές Ιουλίου λειτουργεί καθημερινά δωρεάν ως χώρος στάθμευσης – πάρκινγκ) από την Δευτέρα 1/9 έως και την Τρίτη 9/9 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 14:00 το μεσημέρι μέχρι και τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Σοβαρή βλάβη στο Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών – Προσωρινή...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι από τις πρώτες...

ΣΜΤ Ηρακλείου:Νέο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της...

0
Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στο εργοτάξιο...

Χανιά:Σοβαρή βλάβη στο Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών – Προσωρινή...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι από τις πρώτες...

ΣΜΤ Ηρακλείου:Νέο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της...

0
Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στο εργοτάξιο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Άνοιξε τις πύλες του το Θέατρο Βράχων Γέργερης
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Εγκαινιάστηκε η νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST