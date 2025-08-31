Δήμος Ηρακλείου:Εγκαινιάστηκε η νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη

Εγκαινιάστηκε η νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη με τίτλο: «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του»

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την Πέμπτη 28/8, τα εγκαίνια της νέας έκθεσης ζωγραφικής του σπουδαίου Ηρακλειώτη ζωγράφου Νίκου Βισκαδουράκη με τίτλο «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του», που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου-Δημοτική Πινακοθήκη και η Περιφέρεια Κρήτης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου 2015.

Για το έργο του Νίκου Βισκαδουράκη μίλησαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και ο επιμελητής της έκθεσης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιστορικός Τέχνης Μάνος Στεφανίδης ενώ το κοινό καλωσόρισε στην έκθεση ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, βουλευτές, εικαστικοί, καλλιτέχνες, φιλότεχνοι και πλήθος κόσμου.

Στην έκθεση, η οποία αποτελείται από 61 έργα, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τα – επικά, αυτοβιογραφικά -έργα των τελευταίων χρόνων, ένα είδος Οδύσσειας για έναν ταξιδευτή, τα οποία κυρίως σφραγίζονται από την εμπειρία της οικονομικής κρίσης αφενός και της πανδημίας με το συνακόλουθο του εγκλεισμού αφετέρου, όπως ανέφερε ο Μάνος Στεφανίδης.

Επίσης παρουσιάζεται και η σειρά του 2016 με τον τίτλο «Ο Οδυσσέας στον Άδη» η οποία αναφέρεται στη ραψωδία ‘λ της Οδύσσειας, τη Νέκυια, όπου ο Οδυσσέας, με τις οδηγίες της Κίρκης, κατεβαίνει στον Άδη αναζητώντας τον μάντη Τειρεσία ζητώντας να του δώσει χρησμό για το αν θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτή η σειρά εκτέθηκε το 2017 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και το 2018 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με επιμελητή τον Ελευθέριο Οικονόμου.

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης σε e-book εδώ: https://heraklionartgallery.gr/wp-content/uploads/Viskadourakis-Catalog-Low-resolution.pdf

Βιογραφικό καλλιτέχνη

Ο Νίκος Βισκαδουράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1956. Το 1973, στα 17 του χρόνια, κάνει την πρώτη ατομική του έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Ακολουθεί δεύτερη ατομική έκθεση το 1978 στον ίδιο χώρο, κατόπιν επιλογής και έγκρισης τώρα του γνωστού σημαντικού Νεοέλληνα ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, ο οποίος παραχωρεί μάλιστα και συστατική επιστολή στο νέο ζωγράφο «με ταλέντα που τα ζηλεύει», όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Μεσολαβεί η στρατιωτική του θητεία, και το 1983/4 εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Τον δεύτερο χρόνο μπαίνει στο εργαστήρι της Τέτας Μακρή. Κατά τη διάρκεια της σπουδαστικής του περιόδου παρουσιάζει έργα του σε ομαδικές εκθέσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσσού («Ηρακλειώτες καλλιτέχνες»,1988) καθώς και σε 2 ατομικές εκθέσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο (γκαλερί «Σταυρακάκη» 1987, εργαστήρι «Α. Θεοδωράκη» 1987). Παράλληλα, εργάζεται για σημαντικές αναθέσεις που λαμβάνει από ιδιώτες όσο και τον Δήμο Ηρακλείου, ενώ έργα του αγοράζονται από την Εμπορική Τράπεζα.

Το 1989 ξεκινά τη συνεργασία του με τον χώρο τέχνης «Αριάδνη» στο Ηράκλειο, που οδηγεί την επόμενη χρονιά σε ατομική του έκθεση, με μία ενότητα έργων που προδίδει ήδη τη νέο-εξπρεσσιονιστική του γραφή. Τη δεκαετία αυτή, και ενώ παράλληλα διδάσκει ζωγραφική και ελεύθερο σχέδιο σε σχολές του Ηρακλείου, ο χώρος τέχνης «Αριάδνη» επιλέγει το έργο του για τις διεθνείς φουάρ Art Athina 6, 1998, και Mi Art , Μιλάνο, 2000, όπου αποσπά ιδιαίτερα θετικές κριτικές ( βλ. Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν «Art Athina 6, 1998», LIVING, 97, Δεκέμβριος-Ιανουάριος, 1997/1998. Μάνος Στεφανίδης, ΑΝΤΙ.

Δημήτρης Χαρίτος, ΑΝΤΙ). Ξεκινά συνεργασία με την γκαλερί «Κρεωνίδης» και παράλληλα, λαμβάνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Αθήνα (γκαλερί «Κρεωνίδης», 1998, και «7+7 πλην», Εκθεσιακός χώρος Ένωσης Πτυχιούχων, 2000, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Λ. Κανακακης,1998.). Η δεκαετία κλείνει με την αναγγελία της πολύπλευρης συνεργασίας του με τον νεοσυσταθέντα πολυχώρο του Ηρακλείου «Παγοποιείον» από την Χρυσάννα Καρέλλη με αφιέρωμα στο ζωγράφο στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας του χώρου (Παγοποιείον, τχ.1 , Σεπτέμβριος 1999 με αφορμή την έκθεση έργων του Νίκου Βισκαδουράκη στο «Παγοποιείον», 1999) και με ατομική έκθεση στον χώρο τέχνης «Αριάδνη» με μία νέα ενότητα έργων, όπου αν και με αναπαραστατική αφετηρία φανερές είναι οι λύσεις μίας κατ’ εξοχήν αφαιρετικής χειρονομιακής γραφής.

Την τελευταία δεκαετία (2000-2010) ο Νίκος Βισκαδουράκης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γράφει συχνά στον τοπικό Τύπο για τα κοινά της πόλης όπου ζει και εργάζεται. Ενώ έργα του βρίσκουν τη θέση τους σε Μουσεία, Πινακοθήκες όσο και την Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, συμμετέχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Πρέβεζα, και παρουσιάζει μία νέα ενότητα έργων στο χώρο τέχνης «Αριάδνη», το 2005. Η έκθεση αυτή, δίνει την αφορμή για ένα ακόμη εκτενές αφιέρωμα στο ζωγράφο (Π. Ι. Επιτροπάκης, «Νίκος Βισκαδουράκης. Ένας τοπιογράφος του υποσυνείδητου», Κρητικό Πανόραμα, Μάρτιος-Απρίλιος 2005). Η δεκαετία κλείνει με την παρούσα έκθεση που διοργανώνει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με τίτλο «ο Βασιλιάς είναι Γυμνός!».

Τη δεκαετία που ακολουθεί διοργανώνονται εκθέσεις του στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Βερολίνου με τη σειρά “LIMEN’’ (2014), στο Ξενοδοχείο Bella Beach (2016), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης με τη σειρά “ Ο Οδυσσέας στον Άδη’’ (2017) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης με την ιδία σειρά το 2018. Επίσης αυτήν την περίοδο συμμετείχε σε πολλές ομαδικές.

Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, στην Πινακοθήκη του Δήμου Ηράκλειου, στην Πινακοθήκη Βιάννου «Σάββας Πετράκης», στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηράκλειου, στη Συλλογή της Alpha Bank, στο Centrum voor Jonge Kunst στη Γάνδη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο.

Πληροφορίες Έκθεσης Ζωγραφικής

Νίκος Βισκαδουράκης «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του»

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 28 Αυγούστου έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εγκαίνια Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 20:00

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου

Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Τ.: 2813909228, E-mail: artgallery@heraklion.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 -14:00

Κυριακές και αργίες κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση:

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

