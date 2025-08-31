ΣΜΤ Ηρακλείου:Νέο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ, το τρίτο σε περίπου έναν μήνα Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων ο εργαζόμενος να χτυπήσει στον θώρακα. Το Παράρτημα Ηρακλείου του ΣΜΤ εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον εργαζόμενο. Μάλιστα αυτό είναι το τρίτο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ, με το ένα εξ αυτών να είναι θανατηφόρο.

Αυτά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα «εμβληματικά έργα» και την «ανάπτυξη»! Βεβαίως δεν μένει εκεί, έχει το θράσος να φέρνει νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο παρουσιάζοντάς το μάλιστα σαν καλή εξέλιξη για τους εργαζόμενους! Πρέπει να χτυπήσει συναγερμός για κάθε εργαζόμενο! Αν σήμερα έχουμε τόσα εργατικά ατυχήματα τί θα γίνει αν περάσει το 13ωρο που έφερε στην Βουλή η κυβέρνηση;

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Αυτή η πολιτική που τσακίζει κυριολεκτικά τους εργαζόμενους εφαρμόζεται στο όνομα των μεγάλων ομίλων, τουριστικών, ενεργειακών, κατασκευαστικών και άλλων. Στην εν λόγω περίπτωση μάλιστα της «πρωταθλήτριας» ΤΕΡΝΑ που «κινεί το 2,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας», τα εργατικά και τα θανατηφόρα ατυχήματα παίρνουν χαρακτήρα «κανονικότητας».

Είναι η ΤΕΡΝΑ του κύκλου εργασιών των 3,25 δισ.€, της κερδοφορίας των 404 εκατ.€ (818,3 εκατ.€ μαζί με τις πωλήσεις συμμετοχών στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), του ανεκτέλεστου των 7,3 δισ, με εκτόξευση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Η ΤΕΡΝΑ των συμφωνιών με αμερικάνικους ομίλους για μεγάλα έργα (πχ Καζίνο στο Ελληνικό), για την ενεργειακή αναβάθμιση της Βάσης της Σούδας, με τις «πρωτιές» στον κατασκευαστικο κλάδο, στις ΑΠΕ και τις ενεργειακές διασυνδέσεις,

στη διαχείριση απορριμμάτων, στις εξορύξεις, στις παραχωρήσεις με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια οδικών δικτύων στην Ευρώπη, στις υποδομές λιμανιών και σιδηρόδρομου, το φαγοπότι από τα «κατασκευαστικά έργα της πολεμικής εμπλοκής». Είναι η ΤΕΡΝΑ που μαζί με άλλους κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας επφθαλμιά μέρος της λείας από την ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Παλαιστινιακής γης, όπως και άλλων λαών της περιοχής που σφάζονται για τις μπίζνες των μεγάλων ομίλων.

Στην άλλη όψη που χτίζει το προφίλ του «πρωταθλήτή», βρίσκεται η ωμή πραγματικότητα της δουλειάς των οικοδόμων & των μηχανικών – τεχνικών, στον μεγαλύτερο πολυκλαδικό επιχειρηματικό όμιλο της χώρας: Η 6ημερη-10ωρη εργασία, η δουλειά με το ΔΠΥ για ένα κλειστό μισθό για τους μηχανικόυς. Χωρίς ωράριο, χωρίς καταβολή αποζημίωσης για υπερωρίες ή για εργασία Σάββατα -Κυριακές και Αργίες προκειμένου να πιαστούν τα «χρονοδιαγράμματα».

Χωρίς τις νόμιμες άδειες. Με αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας χωρίς μέτρα υγείας & ασφάλειας, ακάλυπτοι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Η τρομοκρατία των απολύσεων για όποιες και όποιους αντιστέκονται και απεργούν. Δεν είναι τυχαίο επίσης που η ΤΕΡΝΑ να ηγείται στο εργοδοτικό «βέτο» απέναντι στο αίτημα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, για υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών στον κλάδο που εργάζονται με ΔΠΥ, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί τις συνθήκες για επαναλαμβανόμενα εργοδοτικά εγκλήματα.

Με βάση όλα αυτά οι μηχανικοί και τεχνικοί έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να παλέψουμε για την ασφάλειά μας στους χώρους δουλειάς, συνολικά για καλύτερους όρους δουλειάς.

Είναι μονόδρομος να παλέψουμε στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ και του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές για την προστασία της υγείας και της ζωής μας:

 Σταθμός πρώτων βοηθειών που θα λειτουργεί καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών

 Εξοπλισμένος με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως απινιδωτής κτλ

 Στελεχωμένος με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών

 Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας στις σύραγγες (μέτρα προστασίας, θερμοκρασία, οξυγόνο κ.α.)

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος για να ελαχιστοποιείται από τους εργολάβους, τις εταιρίες και τους ομίλους, για να βγαίνει το «μεροκάματο του τρόμου»! Είμαστε εργαζόμενοι και όχι αριθμοί! Οι ζωές μας μετράνε!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς και τεχνικούς να συσπειρωθούν στο σωματείο, να παλέψουμε για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς! Το επόμενο διάστημα να παλέψουμε με κλιμάκωση του αγώνα να μην περάσει το νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία!