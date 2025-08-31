ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σοβαρή βλάβη στο Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών – Προσωρινή διακοπή παροχής νερού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής παρουσιάστηκε σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών, στο Βαρύπετρο Χανίων, η οποία έχει θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση.

Η βλάβη επηρεάζει το σύνολο των περιοχών που υδροδοτούνται και αρδεύονται από το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο. Από πολύ νωρίς το πρωί, τα τεχνικά συνεργεία του ΟΑΚ βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς.

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών. Η παροχή νερού θα αποκαθίσταται σταδιακά μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Ο Οργανισμός ζητά την κατανόηση των πολιτών και ευχαριστεί για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον...

0
Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον Εστί» με την...

Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Κριτσά...

0
Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει...

Δήμος Ηρακλείου:Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον...

0
Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον Εστί» με την...

Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Κριτσά...

0
Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Xανιά:Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εστίων ΠΚ – Κανένας εστιακός φοιτητής να μην φύγει από το σπίτι του!
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στο Γάζι τη Δευτέρα η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST