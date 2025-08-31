Χανιά:Σοβαρή βλάβη στο Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών – Προσωρινή διακοπή παροχής νερού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής παρουσιάστηκε σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών, στο Βαρύπετρο Χανίων, η οποία έχει θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση.

Η βλάβη επηρεάζει το σύνολο των περιοχών που υδροδοτούνται και αρδεύονται από το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο. Από πολύ νωρίς το πρωί, τα τεχνικά συνεργεία του ΟΑΚ βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς.

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών. Η παροχή νερού θα αποκαθίσταται σταδιακά μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Ο Οργανισμός ζητά την κατανόηση των πολιτών και ευχαριστεί για την υπομονή και τη συνεργασία τους.