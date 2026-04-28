Πρωτομαγιά: Ποιες πόλεις επιλέγουν οι Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό για μια ανοιξιάτικη απόδραση

Πρωτομαγιά και ταξίδια πάνε μαζί, καθώς φέτος η αργία «πέφτει» Παρασκευή και πολλοί Έλληνες εκμεταλλεύονται το τριήμερο για μικρές αποδράσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Booking, οι συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές –εντός και εκτός Ελλάδας– από 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026 καταγράφουν αύξηση 19% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι κρατήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και προς γειτονικές χώρες.

Ναύπακτος και Μονεμβασιά στην κορυφή των προτιμήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Booking, οι πόλεις που ξεχωρίζουν στις αναζητήσεις είναι η Ναύπακτος (+137%), η Μονεμβασιά (+88%), το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%). Οι προορισμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη δυναμική των κλασικών city break επιλογών, που συνδυάζουν πολιτισμό, θάλασσα και κοντινές αποστάσεις.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται και για ταξίδια στο εξωτερικό. Η Ρώμη (+7%), η Κωνσταντινούπολη (+19%) και το Λονδίνο (+16%) συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό τριήμερο.

Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση και φυσικό κάλλος επιδιώκοντας μια σύντομη «δόση αναζωογόνησης».