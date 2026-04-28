ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Ποιες πόλεις επιλέγουν οι Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό για μια ανοιξιάτικη απόδραση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρωτομαγιά και ταξίδια πάνε μαζί, καθώς φέτος η αργία «πέφτει» Παρασκευή και πολλοί Έλληνες εκμεταλλεύονται το τριήμερο για μικρές αποδράσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Booking, οι συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές –εντός και εκτός Ελλάδας– από 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026 καταγράφουν αύξηση 19% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι κρατήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και προς γειτονικές χώρες.

Ναύπακτος και Μονεμβασιά στην κορυφή των προτιμήσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Booking, οι πόλεις που ξεχωρίζουν στις αναζητήσεις είναι η Ναύπακτος (+137%), η Μονεμβασιά (+88%), το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%). Οι προορισμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη δυναμική των κλασικών city break επιλογών, που συνδυάζουν πολιτισμό, θάλασσα και κοντινές αποστάσεις.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται και για ταξίδια στο εξωτερικό. Η Ρώμη (+7%), η Κωνσταντινούπολη (+19%) και το Λονδίνο (+16%) συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό τριήμερο.

Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση και φυσικό κάλλος επιδιώκοντας μια σύντομη «δόση αναζωογόνησης».

Θέσεις εργασίας: Χωρίς εργατικά χέρια η τουριστική...

0
Οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας και ειδικότητες στον τουρισμό...

Γεωργιάδης: Εντός του 2027 η παραλαβή 255...

0
«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα...

Θέσεις εργασίας: Χωρίς εργατικά χέρια η τουριστική...

0
Οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας και ειδικότητες στον τουρισμό...

Γεωργιάδης: Εντός του 2027 η παραλαβή 255...

0
«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα...
politika-kritis-ad
spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά: Γονείς κατηγορούνται ότι βασάνιζαν τα τρία τους παιδιά – Συγκλόνισε η κόρη στην κατάθεσή της

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο εδώλιο βρέθηκε ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε...

«1ο Adventure Fest»: Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες αναρρίχησης στην Πέζα Καλού Χωριού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες...

ΟΦΗ: Οι κυπελλούχοι Ελλάδας στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πανηγυρική υποδοχή από το Δήμαρχο Ηρακλείου και το Δημοτικό...

Κρήτη:Κλήρωση για λαϊκές αγορές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόσκληση σε Δημόσια κλήρωση των υποψηφίων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών...

