Θέσεις εργασίας: Χωρίς εργατικά χέρια η τουριστική βιομηχανία

Οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας και ειδικότητες στον τουρισμό και άλλους κλάδους – Οι μετακλήσεις ξένων εργατών

Με ελλείψεις τουλάχιστον 90.000 εργαζομένων ξεκινά τη φετινή περίοδο η τουριστική βιομηχανία της χώρας, ενώ συνολικά οι ανάγκες σε εργατικά χέρια σε ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τις 360.000 άτομα.

Στον τουριστικό κλάδο και την εστίαση υψηλές ανάγκες παρουσιάζονται στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις όπως σερβιτόροι, καμαριέρες, μάγειρες και βοηθητικό προσωπικό. Μάλιστα δεν λείπουν οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναγκάζονται να λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό από το απαιτούμενο.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι μάγειρες, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 14% των αγγελιών προσλήψεων. Ακολουθούν επαγγέλματα πρώτης γραμμής: υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι, καμαριέρες και μπάρμαν.

Πρόκειται για θέσεις που σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και επιβεβαιώνουν τον έντονα λειτουργικό και εποχικό χαρακτήρα του ελληνικού τουρισμού.

Πρόβλημα έλλειψης προσωπικού αντιμετωπίζουν και οι κατασκευές, όπου εμφανίζεται υψηλή ζήτηση σε τεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες. Επίσης στις μονάδες παραγωγής αναζητούν τόσο ανειδίκευτους εργάτες όσο και τεχνικούς με εμπειρία. Και βεβαίως σταθερή παραμένει η ανάγκη για εργάτες γης καθώς η έλλειψη είναι ιδιαιτέρως υψηλή κατά τις περιόδους της συγκομιδής.

Οι μετακλήσεις

Το πρόβλημα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τις μετακλήσεις ξένων εργατών, καθώς μόλις μία στις τέσσερις κενές θέσεις εργασίας αναμένεται να καλυφθεί αφού προβλέπεται η έλευση 94.300 μετακλητών εργαζομένων από τρίτες χώρες (εντός του τρέχοντος έτους), ενώ οι ανάγκες έτσι όπως απεικονίζονται από τις κενές θέσεις εργασίας υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 360.000.

Ο αριθμός των εργαζομένων από τρίτες χώρες που μπορεί να έρθει νόμιμα στην Ελλάδα εντός του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 5.000 άτομα σε σχέση με το 2025 και ανέρχονται σε 94.300 έναντι 89.290 το προηγούμενο έτος. Οι 44.240 προορίζονται για εξαρτημένη εργασία, οι 48.000 για εποχική εργασία και οι 2.000 για απασχόληση σε κλάδους υψηλής ειδίκευσης.

Σύμφωνα με τις διακρατικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας, οι 9.000 από τις θέσεις που εγκρίθηκαν θα καλυφθούν από το Μπανγκλαντές, ενώ από τους εποχικά εργαζομένους οι 5.000 θα προέλθουν από την Αίγυπτο προκειμένου να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.

Οι ειδικότητες

Οι κυριότερες ειδικότητες που θα απασχοληθούν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, είναι οι εξής: Από το σύνολο των 44.240 εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία οι 19.000 θα απασχοληθούν ως ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, μελισσοκόμοι, εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.).

Οι 7.640 ως εργάτες μεταποίησης, μεταφορών, αποθήκευσης, 3.630 ως ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης, 4.900 ως εργάτες και τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και 4.500 ως εργάτες κατασκευών οικοδομών (ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών, κτίστες, μπετατζήδες, καλουπατζήδες, σιδεράδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, τοποθέτηση υαλοπινάκων, τοποθέτηση μονώσεων, εργάτες κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων, εναερίτες και συναφή επαγγέλματα).

Εποχικές ανάγκες θα καλύψουν 48.000 εργαζόμενοι απασχολούμενοι στη γεωργία και στον τουρισμό: Οι 4.000 ως αλιεργάτες, οι 32.000 ως ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, μελισσοκόμοι, εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.), οι 4.800 ως εργάτες καθαρισμού ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων, οι 4.300 ως εργάτες καθαρισμού χώρων (καθαριστές/βοηθοί καθαριστών κοινόχρηστων χώρων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καμαριέρηδες-ρες), οι 400 κηπουροί-συντηρητές χώρου πρασίνου ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, οι 6.200 εργαζόμενοι για παροχή υπηρεσιών εστίασης σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, οι 700 ως αρχιμάγειρες-μάγειρες, οι 4.000 ως βοηθοί παρασκευής φαγητού (βοηθοί κουζίνας/λαντζέρηδες, παρασκευαστές φαγητών ταχείας εστίασης fast food και συναφή) κ.λπ.

Τα αιτήματα

Ενδεικτικό του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού, είναι το γεγονός ότι τα αιτήματα για τη μετάκληση ξένων εργατών έφτασαν τα 400.000, από τα οποία τα 246.215 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα και ακολουθούν ο τουρισμός και τα καταλύματα, οι κατασκευές αλλά και η βιομηχανία.