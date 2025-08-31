Xανιά:Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εστίων ΠΚ – Κανένας εστιακός φοιτητής να μην φύγει από το σπίτι του!

Καλούμε σε κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ιδρύματος την Πέμπτη 04/09/25 στις 12:00

Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση της Απόφασης του Συλλόγου Εστιών και για την παρουσία σας στην κινητοποίηση που θα γίνει την Πέμπτη στις 12:00 στην πρυτανεία(κτ. Επιστημών)

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εστίων ΠΚ

Κανένας εστιακός φοιτητής να μην φύγει από το σπίτι του!

Καθώς η αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς είναι προ των πυλών και εν μέσω της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτέμβρη, το άγχος για ένα σπίτι στα Χανιά εκτοξεύεται για εκατοντάδες φοιτητές στην πόλη μας, τόσο πρωτοετείς, όσο και μεγαλύτερους.

Με το στεγαστικό πρόβλημα να είναι γνωστό αλλά και με την ακρίβεια να παραμένει στα ύψη και να βασανίζει χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά, η πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης εφαρμόζει από φέτος ακόμα πιο σκληρά ακαδημαϊκά κριτήρια για την εισδοχή φοιτητών στις εστίες, τα οποία απαιτούν από έναν φοιτητή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 ECTS από περασμένα μαθήματα, κοινώς, να περάσει τα μισά μαθήματα ενός ακαδημαϊκού έτους για να μπει στην εστία!

Αντί να πάρουν υπόψη τη συνολική κατάσταση που επηρεάζει έναν φοιτητή με πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, η πλειοψηφία των οποίων αναγκάζονται να κάνουν μέχρι και 2 δουλειές, το κατά πόσο απρόσκοπτα μπορεί να σπουδάσει, αλλά και την δυσκολία των σχολών, αντιμετωπίζουν την φοιτητική μέριμνα με όρους business, ανοίγουν τον δρόμο για να μπουν νέα ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια των φοιτητών να σπουδάσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι μέσοι όροι αποφοίτησης σε όλες τις σχολές είναι πάνω από 7 χρόνια, και η πρυτανεία κάθε χρόνο εκφοβίζει τους φοιτητές να αποχωρήσουν από τα δωμάτιά τους, μήνες πριν μπουν στο 8ο έτος.

Η υποκρισία τους περισσεύει!

Από τη μία, κάθε χρόνο βγαίνουν στα κανάλια δεξιά και αριστερά και καυχιούνται για τα δωμάτια-«διαμαντάκια» που φτιάχνουν δήθεν για τους φοιτητές. Από την άλλη όμως όλο και δυσκολεύουν τόσο την είσοδο των φοιτητών σε αυτές, όσο και την παραμονή τους μετά την είσοδο.

Την ίδια ώρα, ακόμα και αυτά τα ελάχιστα δωμάτια που υπάρχουν δεν αξιοποιούνται όλα για την στέγαση των φοιτητών, καθώς τουλάχιστον 9 δωμάτια είναι δεσμευμένα για τυχόν «επισκέπτες» της πρυτανείας μέσα στο έτος, ενώ 1 δωμάτιο αξιοποιείται ως γραφείο εργασίας (!) για την επόπτρια των εστιών. Ταυτόχρονα, ενώ μας λένε ότι το κράτος δεν έχει λεφτά για ανέγερση νέων εστιών, δωρίζουν απλόχερα 35 ολόκληρα στρέμματα στο ΙΤΕ για δημιουργία εγκαταστάσεων δίπλα στο Πολυτεχνείο, με χρηματοδότηση το ποσό των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης! Τόση ψυχεδέλεια…

Οι εστιακοί φοιτητές καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή την εφαρμογή ακαδημαϊκών κριτηρίων το 2021, τότε που ξεκίνησαν ως 1 μάθημα ανά εξάμηνο για την εισδοχή του φοιτητή στην εστία. Προειδοποιούσαμε ότι αυτές οι κατευθύνσεις είναι προπομπός για ακόμα σκληρότερα μέτρα στο μέλλον και ότι θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τους εστιακούς φοιτητές να λάβουν το πτυχίο τους, κάτι το οποίο φέτος επιβεβαιώνεται.

Η διοίκηση του ΠΚ δεν έχει απλά μια εκδικητική στάση απέναντι στους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους… Έχει σχέδιο και το μαρτυρούν και τα λόγια και οι πράξεις τους. Την επιχειρηματική αξιοποίηση των υποδομών του ιδρύματος, όπως των εστιών, των κτηρίων πχ λόφος Καστέλι, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Αλλά και την δημιουργία ενός Πανεπιστημίου για λίγους και εκλεκτούς.

Ακόμα, τα «ψιλά γράμματα» του εσωτερικού κανονισμού στέγασης παραμένουν μέχρι σήμερα ενεργά και περιμένουν να εφαρμοστούν, όπως πχ το να φεύγουν οι φοιτητές το καλοκαίρι από τα σπίτια τους ώστε οι εστίες να αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Τα επιχειρήματα της πρυτανείας περί «αριστείας» και ώθησης των φοιτητών να «ασχοληθούν με τις σπουδές τους» καταρρέουν από τις ίδιες τους τις πράξεις σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Στερώντας μας τις εστίες, σπρώχνουν δεκάδες φοιτητές στην πάλη για το μεροκάματο, κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία σπουδών μας πολλαπλάσια, έχοντας παράλληλα το άγχος των διαγραφών που ψήφισε η κυβέρνηση μέσα στο κατακαλόκαιρο!

Δυστυχώς για την πρυτανεία όμως, διαχρονικά όλα τα σχέδιά της βρίσκουν τοίχο μπροστά στην οργανωμένη πάλη του Συλλόγου των Εστιακών Φοιτητών και την αλληλεγγύη των φοιτητών. Έτσι καταφέρνουμε κάθε χρόνο να μην μένει κανένας φοιτητής μόνος του και να μην φεύγει από το δωμάτιο του! Έτσι καταφέραμε να χτίζονται νέες εστίες και να ελαφρυνθούν τα όποια κριτήρια υπάρχουν για την εισδοχή στην εστία.

Οι απειλές, οι πιέσεις και ο κοινωνικός αυτοματισμός που προωθεί η πρυτανεία και το τμήμα φοιτητικής μέριμνας δεν πιάνουν στους εστιακούς φοιτητές, και τους το κάνουμε ξεκάθαρο πως και φέτος αλλά και κάθε χρονιά κανένας φοιτητής που το έχει ανάγκη δεν θα εγκαταλείψει το σπίτι του μέχρι και να αλλάξουν τα άδικα κριτήρια που ψηφίζουν πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς την παρουσία εκπροσώπων φοιτητών!

Να μην φύγει κανένας! Ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον σύλλογό μας!

Κανένας φοιτητής να μην υποκύψει στις απειλές της πρυτανείας! Αντί να πάρουν μέτρα για την αναβάθμιση των σχολών μας, την πρόσληψη καθηγητικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολών μας, αντί να διεκδικήσουν μαζί με τους φοιτητές για συνολική αναβάθμιση των σχολών μας, αντί να πάρουν μέτρα επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος, λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα εναντίων μας με σκοπό να μπαλώσουν τρύπες και απλά να διαχειριστούν μια κατάσταση. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως κανένας φοιτητής που το έχει ανάγκη δεν θα αφήσει το σπίτι του ούτε φέτος!

Απαιτούμε:

· Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων για την εισδοχή φοιτητών στην εστία

· Άμεσα να ολοκληρωθούν οι νέες εστίες και να δοθούν προς χρήση οι ανακαινισμένες παλιές εστίες

· Αξιοποίηση των φοιτητικών εστιών αποκλειστικά για τις ανάγκες των φοιτητών!

· Κατάργηση του ανεπιστρεπτί χαρατσιού των 50ευρώ για την είσοδο στις εστίες

· Άμεση χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη και εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για την στέγαση φοιτητών

· Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος ώστε να καλύπτει όλο το ποσό του ενοικίου με ταυτόχρονη αύξηση των δικαιούχων

· Να ανοίξουν άμεσα οι αιτήσεις στέγασης και να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες εισδοχής των φοιτητών

Καλούμε σε κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ιδρύματος την Πέμπτη 04/09/25 στις 12:00