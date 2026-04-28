Δήμος Ρεθύμνης:Υπέβαλε την πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου “Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου”

Πλήρη φάκελο για το έργο Ανέγερση Διώροφου Κτιρίου με υπόγειο για την Στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου” υπέβαλε προ λίγων ημερών, ο Δήμος Ρεθύμνου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών του Υπηρεσιών, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ρεθύμνου).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, Προϋπολογισμού 2.553.073,23 €, με το οποίο θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα του 4ου Νηπιαγωγείου.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει δύο υποέργα: το ένα αφορά την κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου με υπόγειο που θα αποτελέσει τη μόνιμη, σύγχρονη και ασφαλή έδρα του 4ου Νηπιαγωγείου και το άλλο υποέργο αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Στόχος είναι να παραδοθεί στα παιδιά, τους παιδαγωγούς, τους γονείς τους αλλά και σε ολόκληρη την Ρεθεμνιώτικη κοινωνία μια εκπαιδευτική δομή σύγχρονη, λειτουργική, φιλική στους χρήστες της και στο περιβάλλον, εξοπλισμένη με όλα τα μέσα που χρειάζεται για να λειτουργήσει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το κτίριο με συνολική επιφάνεια κάλυψης 384 τ.μ., περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, χώρο ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρία, κουζίνα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους υγιεινής νηπίων, ενηλίκων και ΑμεΑ, γραφείο νηπιαγωγών, υπόγειο χώρο στάθμευσης και αποθήκες.

Ο αύλειος χώρος θα είναι περιφραγμένος, διαμορφωμένος με εστίες πρασίνου και κατάλληλα για τα παιδιά παιχνίδια, ενώ ένα τμήμα του θα είναι στεγασμένο ώστε να επιτρέπει το παιχνίδι σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, θα γίνουν με γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση της εν λόγω εκπαιδευτικής κοινότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία

Το Νηπιαγωγείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, το οποίο έχει μεν παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Ρεθύμνου σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης (αρ.απόφ. 47/2023) αλλά επίκειται η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομο.

Το οικόπεδο έχει εμβαδό 821,35 τ.μ. και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου της ενότητας Μασταμπά – Καλλιθέα.

Για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους στο ΔήμοςΡεθύμνης σχετικά με το Πρόγραμμα «Κρήτη» – «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ. Άγγελος Μαλάς/ Τεχνικών Θεμάτων & Κυκλοφοριακού και Καθ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης/ Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού ευχαριστούν την Περιφέρεια Κρήτης, δια του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη και της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κ. Μαίρης Λιονή καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή, δια της Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Κρήτη» κ. Μαρίας Κασσωτάκη.

