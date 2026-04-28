Συνελήφθη ο 89χρονος πιστολέρο – Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα δίπλα στα ΚΤΕΛ

Είχε μαζί του γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, δίπλα στα ΚΤΕΛ ενώ είχε πάνω του 38άρι περίστροφο γεμάτο. Ο υπάλληλος στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στην Πάτρα, όπου και εντοπίστηκε ο 89χρονος πιστολέρο, τον αναγώρισε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται ο ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό την Ιταλία με φέρι μποτ και από εκεί σύμφωνα με πληροφορίες του LiveNews και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Στρασβούργο όπου σύμφωνα με το πλάνο του θα πραγματοποιούσε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο.

Ο 89χρονος άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο, και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα, φέρεται να κινήθηκε με ταξί προς τη Λουκάρεως, όπου στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή από το γεγονός ότι ο δράστης άφησε πίσω του τρεις φακέλους, φωνάζοντας «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και τον αποκλεισμό περιοχών, ο 89χρονος –γνωστός ρακοσυλλέκτης από τον Βοτανικό, με φερόμενα ψυχολογικά προβλήματα και παρελθόν νοσηλείας– κατάφερε να κινηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας και να εξαφανιστεί.

Παράλληλα το τραυματισμένο άτομο από την επίθεση στον ΕΦΚΑ δήλωσε «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημενος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί».

«Μάλλον πρόκειται για τον θείο μου» – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 89χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ξεκίνησε το πρωί από τα Άνω Πατήσια, όπου διέμενε σε σπίτι της ανιψιάς του. Πήρε ταξί με προορισμό τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πραγματοποίησε την πρώτη επίθεση.

Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί με κατεύθυνση τη Λουκάρεως, όπου σημειώθηκε η δεύτερη ένοπλη ενέργεια. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες οδηγών ταξί.

Μετά τις δύο επιθέσεις, η ανιψιά του δράστη επικοινώνησε με την αστυνομία, αναφέροντας ότι «μάλλον πρόκειται για τον θείο μου». Με βάση αυτή την πληροφορία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 89χρονου.

Το σκηνικό παραπέμπει ευθέως σε ταινία όπως το Falling Down, όπου ένας άνθρωπος σε ψυχική και κοινωνική πίεση βγαίνει στους δρόμους οπλισμένος, αφήνοντας πίσω του χάος και ένα προσωπικό «μήνυμα» προς το σύστημα.

Με τη διαφορά ότι εδώ δεν πρόκειται για σενάριο, αλλά για μια πραγματική υπόθεση που εξελίσσεται σε επιχειρησιακό θρίλερ για τις αρχές – και ταυτόχρονα σε ερωτήματα για το πώς ένας ένοπλος 89χρονος κατάφερε να κινηθεί ανενόχλητος, να χτυπήσει σε δύο σημεία και να παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ασύλληπτος.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Ο ίδιος μένει στα Κάτω Πατήσια, ενώ η αστυνομία πήγε σπίτι του και δεν τον βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ, κατά την οποία τραυμάτισε υπάλληλο και στη συνέχεια διέφυγε, φέρεται να κινήθηκε προς τη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία είναι δικαστικοί υπάλληλοι και δεν τραυματίστηκαν.

Ο 89χρονος περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως ψηλός και λεπτός, φορώντας μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στον Κεραμεικό, όταν ο ηλικιωμένος εισέβαλε σε κτήριο του ΕΦΚΑ και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Εκεί, φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν υπάλληλο που συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (55-66). Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα από σκάγια στα πόδια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας μετέβη με ταξί στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως. Εκεί ανέβηκε ξανά στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε στο σημείο την καραμπίνα του πριν διαφύγει και κάποιες επιστολές στις οποίες αναφέρει τους λόγους της επίθεσής του:

Δηλώσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

«Μπήκε μέσα, ανέβηκε στον 4ο όροφο, σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον. Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ήταν σε κατάσταση, όχι καλή», δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφερόμενος στον 89χρονο που εισέβαλε στο κτίριο του Οργανισμού στον Κεραμεικό.

Σε ερώτηση για τα κίνητρα του δράστη, ο κ. Βαρβέρης σημείωσε: «Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Δυστυχώς, δεν υπάρχει φύλαξη αστυνομική. Υπάρχει εταιρεία security η οποία φροντίζει να υπάρχει μια τάξη στα καταστήματα. Ο υπάλληλος της εταιρείας security δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Είδε μια καραμπίνα, δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ήταν κρυμμένο το όπλο και έγινε ό,τι έγινε».

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η επίθεση κατέδειξε την απουσία μέτρων ασφαλείας

Στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, αναφέρεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία υποστηρίζει ότι ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τα σοβαρά κενά στην ασφάλεια των δικαστικών χώρων.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία για την ανεπαρκή φύλαξη των δικαστικών κτηρίων. Όπως τονίζεται, οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστές, δικηγόρους και πολίτες.