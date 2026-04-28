Επιθέσεις σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου – Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το προφίλ του ηλικιωμένου που άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές.

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στα δικαστήρια, κρατώντας καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν στήσει μπλόκα στα ΚΤΕΛ και σταθμούς γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε να πήρε λεωφορείο ο 89χρονος.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε με ταξί από την Αθήνα και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσω του οδηγού του ταξί που τον μετέφερε.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Μάλιστα, κατά τη σύλληψη διαπιστώθηκε πως ο 89χρονος έφερε ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο, το οποίο είχε στην εσωτερική θήκη της καμπαρτίνας του.

Ο 89χρονος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας, από όπου στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία, με την οποία θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Όπως αποκάλυψε o Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο 89χρονος ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα με φεριμπότ για Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το προφίλ του 89χρονου

Ο 89χρονος έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά, όπου δούλευε και δημιούργησε οικογένεια. Πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στα Άνω Πατήσια.

Οι γείτονες που τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο, αποκαλύπτουν στο MEGA πως για χρόνια ο 89χρονος είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

Συνελήφθη ο 89χρονος πιστολέρο – Εντοπίστηκε σε...

0
Είχε μαζί του γεμάτο 38άρι περίστροφο. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ....

28 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα για την...

0
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: η νέα πρόκληση για την Υγεία και...

Συνελήφθη ο 89χρονος πιστολέρο – Εντοπίστηκε σε...

0
Είχε μαζί του γεμάτο 38άρι περίστροφο. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ....

28 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα για την...

0
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: η νέα πρόκληση για την Υγεία και...
politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων τιμά στην Αθήνα την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων τιμά στην Αθήνα...

Συνελήφθη ο 89χρονος πιστολέρο – Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα δίπλα στα ΚΤΕΛ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Είχε μαζί του γεμάτο 38άρι περίστροφο. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ....

28 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: η νέα πρόκληση για την Υγεία και...

Bazaar Βιβλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Έως και τις 8 Μαΐου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων διοργανώνει Bazaar βιβλίου, προσφέροντας στο...

