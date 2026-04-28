Επιθέσεις σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου – Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το προφίλ του ηλικιωμένου που άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές.
Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στα δικαστήρια, κρατώντας καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.
Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν στήσει μπλόκα στα ΚΤΕΛ και σταθμούς γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε να πήρε λεωφορείο ο 89χρονος.
Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε με ταξί από την Αθήνα και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσω του οδηγού του ταξί που τον μετέφερε.
Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου
Μάλιστα, κατά τη σύλληψη διαπιστώθηκε πως ο 89χρονος έφερε ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο, το οποίο είχε στην εσωτερική θήκη της καμπαρτίνας του.