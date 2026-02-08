Με αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου Ηρακλείου η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Εξελίξεις σε σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και το μέλλον του Ηρακλείου και των ανθρώπων του είχαμε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δρομολόγηση των έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Ασιτών, την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, και την ενδυνάμωση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Στην Αθήνα για τη δρομολόγηση των έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»

Όπως είπα στα Χανιά, την ημέρα της έναρξης ισχύος της σύμβασης παραχώρησης (4/2/26), ήρθε η ώρα να γίνουν τα συγκεκριμένα βήματα που θα συμπληρώσουν το έργο του ΒΟΑΚ ώστε ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα εξακολουθήσει να διασχίζει την πόλη μας, να πάψει να την διαιρεί. Για τον σκοπό αυτό, συναντήθηκα στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο

Το ζητούμενο προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο πλέγμα προτάσεων έργων. Η βάση του βρίσκεται στους πρόσθετους λόγους και την Τεχνική Έκθεση την οποία καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο του 2024, ενισχύοντας την προσφυγή του Δήμου μας.

Τα απαιτούμενα πρόσθετα έργα αφορούν στη βελτίωση των ανισόπεδων κόμβων, στη βελτίωση και συμπλήρωση του συνόλου του παράπλευρου οδικού δικτύου, στη δημιουργία στεγάστρων με κυκλοφοριακή λειτουργία (σύνδεση των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ), στη βελτίωση των κάτω διαβάσεων και σε έργα απορροής των υδάτων.

Μετά την υπογραφή παραχώρησης του ΒΟΑΚ, είναι απολύτως ώριμες οι συνθήκες ώστε να δοθεί η εντολή από το Υπουργείο για την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης η οποία θα προβλέπει σε πρώτο πλάνο το σύνολο των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων καθώς και τα αναγκαία υδραυλικά έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση, που αποτελεί μείζον ζήτημα πολιτικής προστασίας για την πόλη, γεωτεχνικές έρευνες και προκαταρκτικές στατικές μελέτες.

Η μελέτη μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες προκειμένου στη συνέχεια μια συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να καταλήξει σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Αυτή η διαδρομή θα μας οδηγήσει σε ένα συμπληρωματικό έργο και αυτό με τη σειρά του μας οδηγεί στον στόχο που θέσαμε εξαρχής και από τον οποίο δεν μετακινούμαστε: Να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που αφορά και τον Δήμο Μαλεβιζίου με τον οποίο είμαστε σε απολύτως κοινή γραμμή.

Εφόσον το έργο, όπως το έχουμε συλλάβει, πραγματοποιηθεί, θα αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, αλλά θα επιδράσει ακόμα και στη φυσιογνωμία της πόλης. Θα αποτελέσει ένα έργο που θα χαρακτηρίζει την πόλη. Το Ηράκλειο το δικαιούται και το αξίζει. Αν το επιτύχουμε, θα έχουμε καλύψει χαμένο έδαφος δεκαετιών, και πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι αν ανεχθήκαμε επί μακρόν αυτή την υστέρηση, αυτή είναι η στιγμή να την ξεπεράσουμε και να πάμε την πόλη μπροστά.

Σχετικά με την προσφυγή του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι προφανές ότι παραμένει ισχυρή μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι όλα όσα είπαμε όχι απλώς θα γίνουν, αλλά ότι γίνονται με έναν τρόπο που είναι μη αναστρέψιμος.

🔘 Σε λειτουργία η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Ασιτών

Ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώσαμε και λειτουργεί με την πιο σύγχρονη τεχνολογία προστατεύοντας το περιβάλλον. Παράλληλα, αυτή η μονάδα θα παρέχει έως και 150 κυβικά αρδευτικού νερού ημερησίως μέσω της εκροής, στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και την Τεχνική Διευθύντρια Πόπη Τσαβλάκη, είδαμε από κοντά τη λειτουργία της Μονάδας που καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της ΔΕΥΑΗ, αιρετά και υπηρεσιακά, και για αυτό το έργο, η ωρίμανση του οποίου έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει προϋπολογισμό 1.628.863 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

🔘 Λειψυδρία: Όταν σώνεται το νερό και η συζήτηση συνεχίζεται

Στον χαιρετισμό μου στη χτεσινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, επεσήμανα ότι δεν θα έπρεπε να συζητάμε για το πρόβλημα, τη στιγμή κατά την οποία αυτό για το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε, είναι εάν το σχέδιο το οποίο έχει προκριθεί εκτελείται σωστά και ακολουθεί ρυθμούς τέτοιους που να προλάβουν καταστάσεις οι οποίες οπωσδήποτε πρέπει να αποφευχθούν. Όμως, συνολικό σχέδιο για να εκτελεσθεί δεν υπάρχει.

Συζητάμε και συζητάμε, αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνουμε σοφότεροι. Το ζήτημα είναι να μην διψάσουμε. Η δεξαμενή σκέψης έχει πλημμυρίσει και έχει ξεχειλίσει, αλλά το φράγμα του Αποσελέμη έχει πατώσει. Έχει στερέψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Το ζήτημα έχει να κάνει με τροφοδοσία από πηγές, με ταμιευτήρες, με δίκτυα και όλα αυτά σαφέστατα θα μπορούσαν να έχουν μπει σε ένα σχέδιο το οποίο να εφαρμόζεται, από τη στιγμή που μετά το 2022 είχαμε τη ραγδαία πτώση της τροφοδοσίας από τον Αποσελέμη.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι γι’ αυτό που πρέπει να γίνει, για το όποιο σχέδιο, θα πρέπει να ορισθεί ο ένας επισπεύδων και ο ένας που μεριμνά για την εκτέλεσή του. Και θα πρέπει να τεθεί στην Κυβέρνηση με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτό πρέπει να γίνει με σαφή κατεύθυνση, αρμοδιότητα και ταχύτητα. Διότι διαπιστώνω ότι το ζήτημα έχει χαθεί μεταξύ πολλών Υπουργείων (Υποδομών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Νησιωτικής Πολιτικής).

Είναι διάχυτη η αρμοδιότητα και πρέπει να συγκεντρωθεί, αύριο κιόλας. Η Κυβέρνηση πρέπει να ορίσει ποιος θα λύσει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε όλοι. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης, ο ΟΑΚ, οι Δήμοι μας, μπορούν να συμβάλλουν. Αλλά ένας πρέπει να έχει την ευθύνη.

🔘 Η Βικελαία στο επίκεντρο

Τις προοπτικές περαιτέρω ανάδειξης του σπουδαίου αποθέματος και του έργου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης συζητήσαμε σε συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, την Πρόεδρο της Επιτροπής Τασούλα Μαρκομιχελάκη και τα μέλη της, Μανόλη Βασιλάκη, Σοφία Κανάκη, Βαρβάρα Τσάκα και Ειρήνη Λυδάκη, συζητήσαμε τις ενέργειες του Δήμου και τις προτάσεις της Επιτροπής, που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την απήχηση της Βιβλιοθήκης.

Σταθήκαμε ιδιαίτερα στους τρόπους προσέγγισης του νεανικού κοινού, μέσα από δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Όπως γνωρίζετε, παραμένει ακλόνητη η βούληση της Δημοτικής μας Αρχής να στηρίξει ουσιαστικά τη Βικελαία, ενισχύοντάς την τόσο σε επίπεδο υποδομών και λειτουργίας όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας. Και όπως διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά, κοινός στόχος είναι να υποστηριχθεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο η Βικελαία για να συνεχίσει να αναδεικνύει το πολύτιμο αρχειακό και πνευματικό της απόθεμα, αλλά και να ενδυναμωθεί ο ρόλος της ως ένας ανοικτός και ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, γνώσης και έρευνας. Κάτι που μπορεί και θα συμβεί με τη συστηματική συνεργασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό μας.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη δημιουργία κόμβου ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας εκσυγχρονίζεται και εντάσσει ολοένα και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα των πολιτών, με σκοπό την καλύτερη, ευκολότερη και πιο άνετη εξυπηρέτησή τους. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει όλοι να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Κι όταν κάποιοι δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνουμε να τους εκπαιδεύσουμε, δωρεάν. Συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας για το αποτέλεσμα.

• Τα έργα της ΔΕΥΑΗ για την τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης στην οδό Μελετίου Πηγά.

• Τις εκδηλώσεις κοπής της πίτας των Δημοτικών Επιχειρήσεών μας ΔΕΠΑΝΑΛ και Εταιρείας Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου.

• Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τασούλας Μ. Μαρκομιχελάκη, για την λογοτεχνική παραγωγή στη μακρά διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» που διοργανώνει η Βικελαία.

• Τις τελευταίες προετοιμασίας για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για το 2026.

• Τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ του Δήμου μας.

• Την τηλεδιάσκεψη που είχα με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη, μαζί και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, διερευνώντας τις δυνατότητες συνεργασίας του Δήμου μας με την ΕΛΣ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών 2026.

• Την συνάντησή μου με το νέο Διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ (πρώην ΣΕΑΠ) Ταξίαρχο Φώτιο Αρμπή στη Λότζια.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!