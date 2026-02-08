Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Ηράκλειο είναι ένας διάσπαρτος κρυμμένος θησαυρός, αλλά ο μεγαλύτερος είναι οι άνθρωποι»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κήρυξε την έναρξη

του 23ου Κυνηγιού του Κρυμμένου Θησαυρού

Πλημμύρισε από μικρούς και μεγάλους το πρωί της Κυριακής 8/2 το αίθριο της Λότζια, στη μεγάλη γιορτή έναρξης του 23ου Κυνηγιού του Κρυμμένου Θησαυρού με την οποία μπήκαν στην τελική ευθεία οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου, οι οποίες κορυφώνονται την Κυριακή 15/2 με την παρέλαση των Καρναβαλικών ομάδων.

Την έναρξη του παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος έχει θέμα «Clessidra di Candia» κήρυξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργου Πιτσούλη και των Αντιδημάρχων Γιώργου Τσαγκαράκη και Ρένας Παπαδάκη- Σκαλίδη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενους στο κοινό που μετέχει στο παιχνίδι επεσήμανε ότι το Ηράκλειο είναι ένας κρυμμένος θησαυρός αλλά ο μεγαλύτερος είναι οι άνθρωποι, σημειώνοντας: «Έχετε φτάσει και το επίπεδο και της οργάνωσης και της συμμετοχής πραγματικά σε ένα αξιοζήλευτο σημείο. Είμαστε πάρα πολλοί σήμερα εδώ για το Κυνήγι του Θησαυρού. Αυτή η πόλη είναι ένας διάσπαρτος κρυμμένος θησαυρός.

Αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους. Από εσάς επίσης θα το μάθουν όλοι. Αυτός είναι ένας τρόπος πολύ σημαντικός για να βαθύνει η αγάπη για την πόλη αυτή. Να αποκτήσει πιο βαθιές ρίζες η αγάπη μας για την πόλη που είναι ένας θησαυρός και ορατός και κρυμμένος.

Συμμερίζομαι την διάχυτη ανησυχία για τον Δημοσθένη Βελή τον παλιό μου συνάδελφο και το αντικείμενο αυτό, την κλεψύδρα, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί διότι όπως όλοι γνωρίζουμε έχει παίξει ένα ρόλο στις κομβικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά τους πραγματικούς θησαυρούς τους βρίσκετε εσείς. Πέρα από ότι τους βρίσκουμε τους θησαυρούς τους δημιουργούμε. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός; Ο θησαυρός των ανθρώπων, εσείς. Να είστε καλά να ανταμώνουμε και να πηγαίνουμε την πόλη μας μπροστά».

Το φετινό Κυνήγι του Θησαυρού στο οποίο μετέχουν 34 ομάδες και πάνω από 1000 άτομα συνδιοργανώνει η νικήτρια ομάδα του 22ου Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού «ΑΝΩ ΚΑΤΩ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου, με την αρωγή της Τροχαίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ της Πυροσβεστική και εθελοντικών ομάδων.