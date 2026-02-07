Hράκλειο:Με αισιοδοξία και ευχές η κοπή της πίτας της ΔΕΠΑΝΑΛ από το Δήμαρχο Ηρακλείου στο «Μαρίνα»

Αλέξης Καλοκαιρινός: Η ΔΕΠΑΝΑΛ πάνω από όλα είναι οι άνθρωποί της. Πριν δύο χρόνια δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι σήμερα θα είμαστε εδώ στο «Μαρίνα». Φροντίσαμε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτό το έργο να διασφαλιστεί και να συνεχιστεί για την κοινή ωφέλεια

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα, με ευχές και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, τους Αντιπροέδρους Μάρα Παναγιωτάκη και Ζαχαρία Κεφαλογιάννη, παρουσία στελεχών και των εργαζομένων της ΔΕΠΑΝΑΛ, έκοψε την πίτα της Δημοτικής Επιχείρησης στο Café Restaurant Marina.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην αισιόδοξη προοπτική που διαγράφεται για τη ΔΕΠΑΝΑΛ μετά την οριστική απαλλαγή της από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού ύψους άνω των 22 εκ. ευρώ που πέτυχε η Δημοτική Αρχή, στην επιτυχία ανανέωσης της μίσθωσης του Μαρίνα και στο σημαντικό έργο που επιτελείται σε όλους τους τομείς, τονίζοντας:

«Η ΔΕΠΑΝΑΛ πάνω από όλα είναι οι άνθρωποί της. Πριν δύο χρόνια δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι σήμερα θα είμαστε εδώ στο «Μαρίνα» με τους όρους που είμαστε. Φροντίσαμε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις όχι για να πάμε παρακάτω, αλλά για να πάμε παραπάνω. Να συνεχίσουμε με διαφορετικούς όρους, έχοντας ήδη μια διαδρομή στη ΔΕΠΑΝΑΛ η οποία είναι αξιοσημείωτη και υπερβαίνει αυτή την διετία».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον καλλιτεχνικό τομέα και στον στόχο της Δημοτικής Αρχής το Πολιτιστικό να έχει συνεχή και διάχυτη ζωή στους χώρους του, επισημαίνοντας: «Μια από τις κεντρικές όψεις του έργου της ΔΕΠΑΝΑΛ, που είναι η καλλιτεχνική παραγωγή, είναι ότι εδώ δεν έχουμε καμία έκπληξη και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί μια παράδοση και έχουμε μεγάλη ανάγκη από παραδόσεις που δεν είναι παραδομένες, αλλά είναι οι παραδόσεις τις οποίες δημιουργούμε εμείς.

Αυτό κατά πρώτο και κύριο λόγο οφείλεται στον Μύρωνα Μιχαηλίδη και στην προσπάθεια που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του, σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβάνοντας και το έργο που έχει επιτελεστεί από τις μέχρι τώρα Διοικήσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ. Όλοι έχουμε συνείδηση του πόσο σημαντικό είναι, πόσο προσφέρει στην φυσιογνωμία του Ηρακλείου, αλλά, κυρίως, πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους εδώ.

Γι’ αυτό το καταπληκτικό κοινό που είχε μια ετοιμότητα αλλά δεν αρκούσε, βέβαια, αυτό για να αποτελέσει το μεγάλο κοινό του Πολιτιστικού Κέντρου, που για εμάς είναι ένα κέντρο για τον λαό, για όλους. Στόχος μας είναι το Πολιτιστικό Κέντρο να έχει ζωή διαρκή, συνεχή, διάχυτη μέσα στους χώρους του. Αυτό θα το καταφέρουμε».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε, επίσης, το σημαντικό έργο που επιτελεί και ο τεχνικός τομέας της ΔΕΠΑΝΑΛ και την καθοριστική συμβολή του σε δραστηριότητες του Δήμου, όπως στην καθαριότητα και στη δημιουργία των υποδομών του χώρου της Νέας Αλικαρνασσού για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ και του ΕΝΕΕΓΥΛ, για το οποίο ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου:

«Η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει και το Τεχνικό τμήμα της, το οποίο ευχαριστώ για την κρίσιμη συμβολή που είχε σε δραστηριότητες του Δήμου Ηρακλείου και σε πολύ δύσκολες στιγμές που είχαν να κάνουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα.

Συνέβαλε για να αντιμετωπίσουμε και ευαίσθητα ζητήματα που είχαν έναν πολύ επείγοντα χαρακτήρα, για τα οποία θεωρώ ότι δράσαμε πολύ αποφασιστικά. Αναφέρομαι στη συνδρομή στη διαμόρφωση, κατασκευή και λειτουργία των δύο ειδικών σχολείων.

Το ΕΝΕΕΓΥΛ μάλιστα, σύμφωνα με τα σημερινά μας δεδομένα, θα μπορέσει να λειτουργήσει την ερχόμενη Παρασκευή, στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτό το έργο να διασφαλιστεί, να συνεχιστεί για την κοινή ωφέλεια που είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Κώστα Βαρβεράκη, την Μάρα Παναγιωτάκη, τον Ζαχαρία Κεφαλογιάννη που συνιστούν την Διοίκηση ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι για τη δουλειά τους στην Εταιρεία, η οποία απέδωσε μαζί με όλους εσάς. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη γιατί θα δώσει πάρα πολλά στην πόλη και στο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης ευχήθηκε καλή χρονιά στα στελέχη και στους εργαζόμενους της Δημοτικής Εταιρίας, ευχαρίστησε τον Αλέξη Καλοκαιρινό για τη στήριξή του και τόνισε ότι η Δημοτική Επιχείρηση, απαλλαγμένη από τα βάρη, θα συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία: «Είμαι χαρούμενος που είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι εδώ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί μετά από ένα πολύ σημαντικό βήμα που έγινε για τη ΔΕΠΑΝΑΛ το περασμένο καλοκαίρι:

Τη διαγραφή του χρέους που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια στο κεφάλι της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Δήμου Ηρακλείου. Με αυτή την εξέλιξη έχει δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία να ανοίξει τα φτερά της, να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα προς την κοινωνία και γενικά προς τον κόσμο. Να έχουμε την εξασφάλιση για τις οικογένειές σας, για όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΠΑΝΑΛ.

Να είμαστε το πολύτιμο εργαλείο του Δήμου Ηρακλείου για να διεκπεραιώσει όλα αυτά τα δύσκολα θέματα που έχει. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή χρονιά, να έχουμε υγεία όλοι και να έχουμε μια αποδοτική και ευχάριστη χρονιά».

Το παρών στην εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής 6/2 έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Ζάχαρης, η Αντιπεριφερειάρχης Γωγώ Μηλάκη, οι Αντιδήμαρχοι Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και Στέλλα Αρχοντάκη, ενώ την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του Ι.Ν του Αγίου Τίτου π. Εμμανουήλ Αντωνακάκης.