Σταύρος Αρναουτάκης: «Άξιος ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ένας ιεράρχης με σημαντικό έργο και προσφορά»

Τις θερμές του ευχές για μια καρποφόρα και φωτισμένη αρχιερατική πορεία εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παραβρισκόμενος σήμερα στη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πολυετή διαδρομή του νέου Μητροπολίτη, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις διάφορες θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε ο ιεράρχης.

«Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ιεραρχία της Κρήτης απέκτησε δύο άξιους ιεράρχες για δύο Μητροπόλεις.

Σήμερα είχαμε τη χειροτονία του Σεβασμιότατου Τίτου, ο οποίος πολύ σύντομα θα αναλάβει τη Μητρόπολη στα Χανιά», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά για το νέο Ιεράρχη της Εκκλησίας Κρήτης: «Πρόκειται για έναν άξιο ιεράρχη. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια από τις διάφορες θέσεις που κατείχε. Του εύχομαι καλή δύναμη. Είναι άξιος, όπως άξιοι είναι και αυτοί που τον επέλεξαν».