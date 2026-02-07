Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Σταύρος Αρναουτάκης: «Άξιος ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος. Ένας ιεράρχης με σημαντικό έργο και προσφορά»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις θερμές του ευχές για μια καρποφόρα και φωτισμένη αρχιερατική πορεία εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παραβρισκόμενος σήμερα στη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πολυετή διαδρομή του νέου Μητροπολίτη, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις διάφορες θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε ο ιεράρχης.
«Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ιεραρχία της Κρήτης απέκτησε δύο άξιους ιεράρχες για δύο Μητροπόλεις.

Σήμερα είχαμε τη χειροτονία του Σεβασμιότατου Τίτου, ο οποίος πολύ σύντομα θα αναλάβει τη Μητρόπολη στα Χανιά», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά για το νέο Ιεράρχη της Εκκλησίας Κρήτης: «Πρόκειται για έναν άξιο ιεράρχη. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια από τις διάφορες θέσεις που κατείχε. Του εύχομαι καλή δύναμη. Είναι άξιος, όπως άξιοι είναι και αυτοί που τον επέλεξαν».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

0
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό...

0
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό και Γρηγόρη Σαμόλη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον Τουρισμό: Μένουν λιγότερο αλλά ξοδεύουν περισσότερα ανά ημέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αττική η μεγάλη κερδισμένη των αλλαγών της τελευταίας...

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά...

Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την ΕΠΣΗ με Κονταρό και Γρηγόρη Σαμόλη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΣΗ αναφέρει: Την Τετάρτη 18...

Δήμος Πλατανιά:Ακύρωση εκδήλωσης για την Καθαρή Δευτέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η εκδήλωση που προγραμμάτιζε,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST