Ανάγκη Θεσμικής Παρέμβασης για τη Διασφάλιση Συνέχισης Εργασίας του Προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ στα Εθνικά Πάρκα και στις Προστατεύομενες Περιοχές NATURA της Χώρας

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) που δημοσιοποίησε την ραγδαία επιδείνωση του εργασιακού καθεστώτος στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και των συνεπειών για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας,

επανέρχεται για να καταθέσει δημόσια τα κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν άμεση απάντηση και λύση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, το προσωπικό που προέρχεται από τους πρώην Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εργάζεται αδιάλειπτα στη διαχείριση και προστασία των σημαντικότερων οικοσυστημάτων της Ελλάδας, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με συνεχείς αδιάλειπτες ανανεώσεις συμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια, διαθέτουν διαρκή παρουσία στο πεδίο, συσσωρευμένη εμπειρία και ουσιαστική γνώση των περιοχών που προστατεύουν.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως και οι πρώην Φορείς Διαχείρισης, επένδυσαν συστηματικά στο ανθρώπινο αυτό δυναμικό μέσω επιμορφώσεων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων (περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, χρήση drones, ειδικές δειγματοληψίες, δακτυλιώσεις πτηνών, σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων) και αποστολών στο εξωτερικό για απόκτηση εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης επένδυσης υπήρξε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων και δράσεων, η αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, η συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και η διεθνής προβολή της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Σήμερα, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του νέου θεσμικού σχήματος διαχείρισης, εννέα (9) εργαζόμενοι με πολυετή εμπειρία – πολλοί με περισσότερα από 15 ή και 20 έτη εμπειρίας στο αντικείμενο – οδηγούνται εκτός εργασίας, κατόπιν των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Κ/2025 του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, αναμένεται η απομάκρυνση και άλλων εργαζομένων με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες ΔΕ και ΠΕ.

Με επίσημη επιστολή του Συλλόγου ενημερώθηκε το σύνολο των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την εργασιακή αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον κίνδυνο αποδιάρθρωσης των Μονάδων Διαχείρισης και τις σοβαρές επιπτώσεις στη διαχείριση, επιτήρηση και προστασία των περιοχών Natura 2000, καθώς και στη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Ήδη, πλήθος βουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν προχωρήσει σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα είναι υπαρκτό, επείγον και αφορά το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρόκειται για εποχιακή εργασία, αλλά για κρίσιμο ζήτημα δημόσιας πολιτικής που επηρεάζει την περιβαλλοντική προστασία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει καθαρή και επίσημη απάντηση στα εξής:

1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ που προέρχεται από τους πρώην Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, χωρίς διακοπή και μη λύση των συμβάσεων τους;

2. Πως θα διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των προστατευόμενων περιοχών, χωρίς απώλειες προσωπικού και τεχνογνωσίας που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση της χώρας με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ & 2009/147/ΕΚ), δεδομένων των κρίσιμων αρμοδιοτήτων που εκτελούν οι εργαζόμενοι την ίδια τη λειτουργία τους;

3. Πότε θα υπάρξει επίσημη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει αποδυνάμωση ή κατάρρευση των λειτουργιών των περιοχών Natura 2000 λόγω εργασιακών εκκρεμοτήτων ώστε να αποτραπεί η απώλεια πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού με αποδεδειγμένη εμπειρία σχεδόν δύο δεκαετιών.;

Οι ερωτήσεις αυτές βρίσκονται ήδη στο Κοινοβούλιο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε άμεση θεσμική παρέμβαση, πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες στις προστατευόμενες περιοχές και στο περιβαλλοντικό κύρος της χώρας.

Οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή τους εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες στη δημόσια αποστολή του νυν ΟΦΥΠΕΚΑ και των πρώην Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – όμως δεν μπορούν να παραμείνουν παθητικοί θεατές σε εξελίξεις που απειλούν άμεσα την εργασία τους και τον ίδιο τον σκοπό προστασίας των ευαίσθητων Εθνικών Πάρκων.

Η διατήρηση του έμπειρου προσωπικού μετά από δεκαετίες και συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων, η προστασία της βιοποικιλότητας και η εύρυθμη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών δεν αποτελούν μόνο εθνική υποχρέωση ή ευρωπαϊκή δέσμευση. Αποτελούν πρωτίστως Συνταγματική υποχρέωση και ευθύνη όλων.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΟΦΥΠΕΚΑ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε θεσμικό μέσο την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας και τη συνέχεια του δημόσιου συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.