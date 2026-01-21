ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τα ωράρια, την τηλεργασία και τους μισθούς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) παρέχει οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι, σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, οι εργοδότες υποχρεούνται να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά και έκτακτα μέτρα, όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, προκειμένου να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι:

«- η προσαρμογή του ωραρίου, η τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή και η προσωρινή αναστολή εργασιών, όπου απαιτείται, προβλέπονται ρητά από τις σχετικές οδηγίες των υπουργείων,

– η τηλεργασία, όπου είναι εφικτή, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων, συνιστούν βασικά μέτρα προστασίας,

– οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις, λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα».

Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η εφαρμογή των εγκυκλίων και των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι αυστηρή και άμεση.

Η ΓΣΕΕ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των εγκυκλίων και της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει, η υγεία και η ζωή των εργαζομένων δεν αποτελούν κόστος, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση και ευθύνη όλων.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης, η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει εκ νέου ότι με άτυπες συστάσεις και ανακοινώσεις τα προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και να δημοσιοποιούνται ακολούθως τα στοιχεία τους.

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ, είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων.

Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) https://www.kepea.gr/ και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

«Μετακινούμαστε μόνο, όταν είναι απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε οτιδήποτε διανέμεται με μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», τονίζει η ΓΣΕΕ.

 

ΠΗΓΗ: http://enikonomia.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανάγκη Θεσμικής Παρέμβασης για τη Διασφάλιση Συνέχισης...

0
Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και...

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες...

0
Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι, σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων,...

Ανάγκη Θεσμικής Παρέμβασης για τη Διασφάλιση Συνέχισης...

0
Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και...

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες...

0
Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι, σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανάγκη Θεσμικής Παρέμβασης για τη Διασφάλιση Συνέχισης Εργασίας του Προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ στα Εθνικά Πάρκα και στις Προστατεύομενες Περιοχές NATURA της Χώρας
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές στη Γαύδο – Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεγάλες ζημιές σε σκάφη και αυτοκίνητα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής κατέγραψαν...

Δήμος Χανίων:Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον νέο Σταθμό του ΕΚΑΒ στο Αρώνι Ακρωτηρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που φιλοξενήθηκε...

Χανιά: 18 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η απόφαση του Δικαστηρίου Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε,...

«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν προκαλέσει οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST